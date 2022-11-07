黃亭茵無人能敵　計時賽與公路賽雙金封后

111年全國自由車錦標賽個人公路賽，黃亭茵在女子菁英組公路項目以3小時1分25秒的成績，成功締造五連霸的佳績，她也在計時賽與公路賽雙金封后，為本屆全國錦標賽最大贏家
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重回賽場不到一個月，風速女王蕭美玉在艱難的身體條件下摘下女子菁英組公路賽亞軍：「原先覺得體力調整得很好，沒想到在賽前一個月我居然確診，我知道自己應該會很慘，今天在玉長我就真的開掉了，因為感覺很喘胸口也很不舒服，很慶幸剛好有兩個學妹一起追，我們在下坡真的是用生命在追，看到前面後速度加更快，後來順風段輪車才追上集團，心裡整個鬆了一口氣，可能這是老天給我的考驗吧。」
由於本屆賽事為2022杭州亞運培訓隊及2023年亞錦賽、2023年國際公路賽國家代表隊之選拔依據，攸關台灣好手明年的國際賽參賽資格，讓賽事的競爭更加白熱化。
隻身出賽的吳芯樺(新社高中)以2小時2分58秒進站，是本屆全錦賽女子青年組的冠軍得主，她表示：「賽前目標是跟完就好，我原本想說跟超過一半就不錯了，沒想到賽事前段速度都比練習慢。好幾次有人攻擊，但是都被追回來。終點前十公里開始慢慢加速，最後兩、三公里速度才一直加，我就一直跟，到最後1、2百公尺才超過她們。」
剛確診康復的吳芯樺，因為教練和家人的建議，轉往機會更多的新社高中就讀，車齡僅兩年多的她，最終擊退楊庭瑜(大甲高中)和李雅熏(桃園市聯隊)摘金，連自己都感覺有些意外。