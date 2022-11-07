青民協推18歲公民權影片　林美秀、阿爆串連呼籲投同意

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青民協分享，影片設定的主題是《挺年輕 世代同行》，目是希望能透過不同領域、世代的名人，與18歲的自己對話，讓民眾感受到18歲的青年世代也渴望為自己負責，尤其在《刑法》、《民法》都已認定18歲成年負有義務的同時，也應該讓年輕人享有同等的權利。
林美秀在影片中回憶，18歲的時候必須要養活自己，過程雖然艱辛，但仍一步一步慢慢走，才有目前的表現，也想跟自己說，要像18歲一樣保持善良、保持好奇。林美秀邀請大家一起在11月26日投下同意票，因為「放手才是能夠解決很多事情的開始」。
阿爆（阿仍仍）回顧自己的音樂路，她感謝當年18歲的自己勇敢聽從自己的內心，堅持不放棄成為現在的自己。對於外界質疑18歲是否足夠成熟做出決定，她表示，成年人就應該享有的公民權利，與年齡、成熟與否無關，「如果18歲不能做出正確的決定，那80歲可以做出正確的決定嗎？」
謝金河18歲時放棄當老師、警官，坦言當時也不知未來會如何變化，但從未放棄當年在血液中的冒險精神。謝金河表示，自己同意「18歲公民權」，呼籲台灣人應該要「給年輕人一個行使公民投票的權利與機會」。
青民協呼籲，11月26日「18歲公民權」修憲複決，需要「千萬投同意」。青民協將串連更多跨領域名人、政治人物，一起投下同意票，也是投給年輕的自己一票！