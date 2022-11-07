16歲方郁婷ABC腔變「台妹」 搶第2座金馬想放這裡
16歲方郁婷以《罪後真相》斡旋重刑犯的名嘴女兒一角，入圍第59屆金馬獎最佳女配角，片中她飾演張孝全的伶俐女兒，在《美國女孩》裡的ABC腔完美消失，講出一口道地的「台妹」口音，就讀國際學校的方郁婷日前受訪，表示準備角色時已找中文老師念台詞，祕訣是「四聲講重一點」。
方郁婷在短短2部電影內，集郵莊凱勛、張孝全2個男神爸爸，她笑說：「凱勛爸爸比較愛開玩笑，他比較開朗、話比較多，孝全爸爸喜歡休息後再跟別人講話，我講錯台詞，孝全爸爸會說沒關係，他們人都很好。」
而和陳昊森合作，因為同學們都看過《刻在你心底的名字》，很羨慕方郁婷，她說：「昊森哥哥在《刻在》裡比較嚴肅，真的跟他講話的時候，他喜歡開玩笑。」問她比較喜歡陳昊森還是曾敬驊？方郁婷笑說：「我兩個都喜歡。」
方郁婷15歲就以《美國女孩》勇奪金馬獎最佳新演員，她透露獎座放在家裡客廳的櫃子裡，如果今年再拿1座，就放家裡那隻「馬」的隔壁，兩馬相望。她最想合作的對象是韓星南柱赫，因為南柱赫的《舉重妖精金福珠》、《二十五，二十一》很好看，若是有機會跟對方合作，方郁婷第1件事就是拍張合照，「證明我真的有跟他碰到面。」