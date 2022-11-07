淨零趨勢加速運具電動化 工研院：電網系統支援很重要
電動車雖有助降低碳排放，但用電量相對增長，對電網系統穩定帶來挑戰，為此，工研院和台灣電力與能源工程協會於今（7）日舉辦「因應電動車充電發展之電網規劃研討會」，工研院院長劉文雄於會中提到，大量電動車導入必須要有完整配套措施，除了便捷充電站與服務外，「更重要的是具備相對應的電網系統支援」，運具電動化可預期將對電網帶來不小挑戰，他強調，若能透過需量反應等措施，鼓勵車主避開尖峰時段充電，將多餘電力反饋給電網，不但獲得電費折扣，更可有效協助政府緩解尖峰時段負載。
工研院指出，淨零排放趨勢加速各國運具電氣化步伐，根據國際能源總署（IEA）統計，2030年電動車數量將達1.45億台之多，「因應電動車充電發展之電網規劃研討會」號召國內外專家與產官學研參與，包括工研院院長劉文雄、前南加州愛迪生電力公司執行總監暨波多黎各魯瑪能源（Luma Energy）副總邱維倫、經濟部能源局組長陳景生、成功大學電機系教授楊宏澤、台電公司總經理王耀庭等，分別就電動車充電併網的策略性規劃、美國智慧移動發展經驗、國內電動車充電發展藍圖、以及國外充電併網案例等進行分享，期盼透過這些專家觀點與建言，協助台灣建立有序且有策略的充電環境，並跟電網系統互惠共生。
劉文雄首先於致詞時表示，面對2050年淨零排放目標，未來電動車勢必逐步取代燃油車成為主流，不過，大量電動車導入必須要有完整配套措施，除了便捷充電站與服務外，更重要的是具備相對應的電網系統支援，尤其台灣地狹人稠，電動車的充電設施建造地點與規劃，必需要有事前的完善策略性規劃，以國家基礎建設的思維來推動。
根據交通部統計，2030年台灣將累積逾51.9萬輛電動小客車，依工研院在電力使用的估算調查，電動車車主每月平均跑約1,158公里，若以一度電可跑6公里估算，等於一整年電動車充電需使用約12億度電力，可預期將對電網帶來不小挑戰。
劉文雄坦言，若能透過需量反應等措施，鼓勵車主避開尖峰時段充電，將多餘電力反饋給電網，不但獲得電費折扣，更可有效協助政府緩解尖峰時段負載。如此一來車主不再只是電力使用者，更可以是電力產銷者，降低碳排放，協助強化電網韌性。
陳景生則指出，建構友善的電動車充電環境，是各國推動電動車發展的首要配套措施之一，為此，經濟部去年已跟交通部及內政部等單位，啟動跨部會研商會議，通盤檢討電動車充電基礎建設的相關措施與制度，並規劃於所屬國營事業、商業設施、會展中心、水利設施景點、工業區及科技產業園區等區域，帶頭設置公共充電站，目標於2025年前設置慢充422槍、快充334槍。同時考量加油站設置充電站之趨勢，已修訂「加油站設置管理規則」，鬆綁面積限制，鼓勵更多加油站業者投入充電站設置。
王耀庭也提到，電動車也是未來分散式電力系統中重要的儲能設備，台電已建立電動車充電設施專用電價，基本電費大減八成，降低用戶固定費用負擔，同時拉大尖離峰用電價差達每度6元以上，引導鼓勵用戶於離峰時間充電。另外，台電今年也打造「電動車智慧充電示範場」，展示專設電動車電表整合充電設施線路，搭配EMS（Energy Management System）電能管理系統，提供可兼顧安全美觀及智慧管理的住宅充電新模式，期盼增進整體充電樁設置誘因，在不影響電網系統下，促使充換電設施更趨普及，帶動電動車產業蓬勃發展。