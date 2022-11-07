不被認證？蒲亭官方推特「藍勾勾」消失　網笑：沒美金付

▲在全球首富馬斯克入主推特之後，隨即推出「藍勾勾」訂閱制度。（圖／美聯社／達志影像）
▲在全球首富馬斯克入主推特之後，隨即推出「藍勾勾」訂閱制度。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-07 18:38:27

全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在完成收購案、入主推特之後，隨即提出「藍勾勾」認證訂閱制度，每月必須支付8美元（約台幣257元），才能享有身分認證的「藍勾勾」。不過近來眼尖的網友發現，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的官方推特帳號，目前被撤回了「藍勾勾」認證。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬斯克以440億美元（約台幣1.4兆元）完成推特收購案之後，隨即進行大動作的改革，其中包括將免費的「藍勾勾」認證機制改為訂閱制。而這項「Twitter Blue」計畫將針對用戶每月收取8美元，付費用戶可以可減少50%的廣告（過去訂閱戶是零廣告），也能上傳更長的影片，回覆、提及與搜尋方面也可以有優先權。

在推特推出「Twitter Blue」計畫之後，許多原先有藍勾勾的帳號都被撤除標誌。有一名帳號為「@runews」網友發現，就連蒲亭的官方推特「@KremlinRussia_E」的藍勾勾也被移除，這名網友還在貼文中諷刺「哦…看來有人剛剛移除了俄羅斯總統的帳號認證」，並且在文末標註馬斯克的帳號。

貼文曝光之後，隨即引來網友留言，有人笑說「一定是他們只願意以盧布支付的關係」、「8美元的債務」、「可能沒有美金付吧」、「俄羅斯大使將不得不一路開車到推特總部，並以現金支付8美元」、「蒲亭：我拒絕付款」。

推特正式啟動藍勾勾付費制　首批限美加澳紐用戶

開源節流？馬斯克大裁推特5成員工　再做藍勾勾梗圖開嗆

怕價值觀遭影響？中國腰斬外語片引進　業者愁「等死」

巷仔內／「鋼鐵人」實則唯利是圖？馬斯克的英雄假面崩壞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀