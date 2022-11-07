不被認證？蒲亭官方推特「藍勾勾」消失 網笑：沒美金付
全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在完成收購案、入主推特之後，隨即提出「藍勾勾」認證訂閱制度，每月必須支付8美元（約台幣257元），才能享有身分認證的「藍勾勾」。不過近來眼尖的網友發現，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的官方推特帳號，目前被撤回了「藍勾勾」認證。
馬斯克以440億美元（約台幣1.4兆元）完成推特收購案之後，隨即進行大動作的改革，其中包括將免費的「藍勾勾」認證機制改為訂閱制。而這項「Twitter Blue」計畫將針對用戶每月收取8美元，付費用戶可以可減少50%的廣告（過去訂閱戶是零廣告），也能上傳更長的影片，回覆、提及與搜尋方面也可以有優先權。
在推特推出「Twitter Blue」計畫之後，許多原先有藍勾勾的帳號都被撤除標誌。有一名帳號為「@runews」網友發現，就連蒲亭的官方推特「@KremlinRussia_E」的藍勾勾也被移除，這名網友還在貼文中諷刺「哦…看來有人剛剛移除了俄羅斯總統的帳號認證」，並且在文末標註馬斯克的帳號。
貼文曝光之後，隨即引來網友留言，有人笑說「一定是他們只願意以盧布支付的關係」、「8美元的債務」、「可能沒有美金付吧」、「俄羅斯大使將不得不一路開車到推特總部，並以現金支付8美元」、「蒲亭：我拒絕付款」。