準影帝游安順力薦前妻拍戲！離婚不怨懟　張倩：感謝良緣

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張倩的經紀人轉發此則新聞，祝福游安順能榮登影帝，並透露在兩人之間從沒聽過一句批評對方的壞話，她曾問過張倩，若接下一部戲必須和游安順演夫妻，她能接受嗎？沒想到張倩大方秒回覆：「我OK啊！我跟他是良緣，我們沒有仇恨，只是有些記者就是愛亂寫，我才不會跟著報導瞎起鬨。」彼此之間毫無心結。
其實，游安順曾在訪談中提起往事，年輕時演藝事業大好，他貪心想要經營副業，接連開過咖啡廳、羊肉爐、日本料理，卻沒有找到成功之道，靠著不停刷信用卡借錢，被財務重擔壓垮，最後事業失敗，婚姻也付諸流水。因為離婚自認形象不佳，應該接不到適合的角色，一度想遠離傷心地，去中國賣香腸重起爐灶。
沒想到大愛製作人不忌諱形象，力邀他接新戲男主角，讓游安順感受到溫暖，從飾演身體染病痛或人生困頓的慈濟師兄身上，他揣摩到的不只是演技，而是感悟人生歷經千滋百味，都能做個有用的人，決定戒掉抽煙、喝酒壞習慣，甚至開始當起志工，演藝事業也慢慢好轉，至今拿了3座金鐘獎。
他也透露與張倩離婚，好幾年沒有往來，直到她在大愛《慈悲的滋味》飾演志工，終於打開心結，主動打電話與他化解恩怨，現在變成好朋友，有時會一起帶女兒去吃飯，游安順感嘆，能化解昔日恩怨，重新結下善緣，是人間最幸運的事，而演過千奇百怪的角色，最想成功詮釋的角色是好丈夫、好爸爸。