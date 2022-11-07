準影帝游安順力薦前妻拍戲！離婚不怨懟　張倩：感謝良緣

▲游安順在《一家子兒咕咕叫》拍哭戲，哭到沒眼淚差點崩潰。（圖／台北双喜電影提供）
▲游安順在《一家子兒咕咕叫》拍哭戲，哭到沒眼淚差點崩潰。（圖／台北双喜電影提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-07 19:10:01

演藝圈離婚怨偶太多，難得有一對互相祝福的前任夫妻，以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬獎的準影帝游安順，有過兩段婚姻，第一任婚姻和同為演員的前妻張倩結縭7年，育有一女，離異時一度鬧僵，沒想到後來兩人都演了慈濟大愛台的戲，學會放下內心糾結，現在成了好友，他逢製作人就推薦對方找前妻演戲，張倩得知後傳訊息給他致謝，寫下「感謝良緣」4個字，讓游安順忍不住淚崩。

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▲ 金馬獎影展開幕片《一家子兒咕咕叫》，（左起）李夢苡樺、宋昱德、胡智強、詹京霖、楊麗音、游安順、陳韋勳出席開幕式。（圖／金馬影展提供）
▲ 金馬獎影展開幕片《一家子兒咕咕叫》，（左起）李夢苡樺、宋昱德、胡智強、詹京霖、楊麗音、游安順、陳韋勳出席開幕式。（圖／金馬影展提供）
游安順接受《中時新聞網》專訪，提及在《一家子兒咕咕叫》飾演家庭崩壞的爸爸，真實人生裡婚姻也經歷過低潮，和前妻張倩鬧過不愉快，感傷夫妻離異後變成孽緣，沒想到雙方和解後，他一直幫張倩推薦工作，這消息傳到對方耳裡，也是滿滿的感謝，傳訊給他致謝，「感謝良緣」4個字讓游安順淚水潰堤，相信離婚未必是壞事。

張倩的經紀人轉發此則新聞，祝福游安順能榮登影帝，並透露在兩人之間從沒聽過一句批評對方的壞話，她曾問過張倩，若接下一部戲必須和游安順演夫妻，她能接受嗎？沒想到張倩大方秒回覆：「我OK啊！我跟他是良緣，我們沒有仇恨，只是有些記者就是愛亂寫，我才不會跟著報導瞎起鬨。」彼此之間毫無心結。

▲張倩演出吃齋唸佛的大老婆。（圖／民視）
▲游安順的前妻張倩也是演員。（圖／民視提供）
其實，游安順曾在訪談中提起往事，年輕時演藝事業大好，他貪心想要經營副業，接連開過咖啡廳、羊肉爐、日本料理，卻沒有找到成功之道，靠著不停刷信用卡借錢，被財務重擔壓垮，最後事業失敗，婚姻也付諸流水。因為離婚自認形象不佳，應該接不到適合的角色，一度想遠離傷心地，去中國賣香腸重起爐灶。

沒想到大愛製作人不忌諱形象，力邀他接新戲男主角，讓游安順感受到溫暖，從飾演身體染病痛或人生困頓的慈濟師兄身上，他揣摩到的不只是演技，而是感悟人生歷經千滋百味，都能做個有用的人，決定戒掉抽煙、喝酒壞習慣，甚至開始當起志工，演藝事業也慢慢好轉，至今拿了3座金鐘獎。

▲游安順以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬獎最佳男主角。（圖／金馬獎執行委員會提供）
▲游安順以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬獎最佳男主角。（圖／金馬獎執行委員會提供）
他也透露與張倩離婚，好幾年沒有往來，直到她在大愛《慈悲的滋味》飾演志工，終於打開心結，主動打電話與他化解恩怨，現在變成好朋友，有時會一起帶女兒去吃飯，游安順感嘆，能化解昔日恩怨，重新結下善緣，是人間最幸運的事，而演過千奇百怪的角色，最想成功詮釋的角色是好丈夫、好爸爸。

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