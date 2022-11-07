破獲「台版柬埔寨」詐團！逮23嫌 侯友宜赴新北刑大慰勉
新北市警方近日連續破獲隱身在淡水區、桃園市中壢區「台版柬埔寨」詐騙集團案，救出58名遭囚禁虐打的被害人，另有3人死亡後，被棄屍在桃園市龜山山區和南投日月潭；警察出身的市長侯友宜，今（7）日下午4時許，親自到新北市刑大慰勉專案小組辛勞，逐一向每位偵辦同仁親自致謝，感謝專案小組不眠不休的辛勞，即時救出58名被害人。
新北市刑警大隊專案小組截至目前，總共逮捕該集團23名不法分子，並已羈押14名犯嫌，專案小組將持續擴大循線追查共犯。侯友宜今日由新北市警察局長黃宗仁全程陪同，到刑大慰勉專案小組，並了解最新偵辦進度，他表示，幾個月前引發全民關注的柬埔寨犯罪集團凌虐、監禁台灣民眾的事件，手段兇殘，令人聞之色變，類似案件竟然也發生在台灣，要求專案小組一定要持續向上追查，一個一個抓，逐一溯源，揪出幕後藏鏡人，徹底瓦解這個詐騙集團，不能讓這種不法行為持續在台灣肆虐。
警察局長黃宗仁再次呼籲全國的民眾，不管是國內或國外，有高薪要聘請的工作，或要求提供帳號或銀行戶頭的情形，一定要謹慎確認，小心求證，求職一定要跟家裡保持聯繫，提醒我們自己的親友，不要輕易受騙，有任何疑問可以找派出所，或撥刑事局165反詐騙專線請求協助。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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