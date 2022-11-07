宋智孝認愛金鍾國吻照公開 池錫辰宣布退出Running Man
南韓人氣節目《Running Man》最新一集請到BTS防彈少年團的成員Jin（金碩珍）作客，眾人玩起「不是耶」遊戲，無論被問到何種問題，都必須否認到底才能過關，劉在錫就捉弄宋智孝，一句「妳不愛鍾國」吧，竟讓宋智孝「認愛」，立即起身霸氣親對方；池錫辰甚至氣到發表炸彈言論「道別」《Running Man》，種種場面笑翻眾人。
最新一集的《Running Man》主題是「換乘隊長」，成員可透過換乘券與敵隊交換「人」，在韓式足球環節，Jin隊伍獲勝得到美味午餐，就在Jin準備開吃時，輸家池錫辰竟拿出換乘券與Jin交換隊伍，Jin拿出換乘券反擊，笑嗆池錫辰：「大哥抱歉，我也是要吃飯才能生存下去啊！」劉在錫笑誇：「你也滿會開玩笑耶！」被節目認證為調皮鬼的Jin笑回：「我在隊內就是負責這樣的角色。」
第二個遊戲環節「不是耶，不是耶，起火了」則是要反駁敵隊提問，劉在錫問宋智孝「不愛鍾國吧？」宋智孝立即起身示愛，用力親吻對方的頭，舉動嚇到金鍾國，劉在錫笑到無法言語，大家亦高喊「是真愛」；哈哈被問「不愛BTS」、「結婚後生活好幸福」時，他都遲疑無法立刻回答，嘴軟承認：「我有時候很想逃避耶！」甚至出賣已婚的劉在錫跟池錫辰，說好3人已決定拋家棄子展開「男人的旅行」，嚇壞劉在錫對著鏡頭向太座澄清說：「不是不是，我才沒有要去，我只想待在家裡，我最討厭旅行了！」
池錫辰被Jin反問「你想繼續待在《Running Man》對吧？」不得不說反話的他只好當眾宣布：「不是耶，下禮拜就是最後一集了，大家再見！」一氣之下的道別再次笑壞全場。《Running Man》可至LINE TV、愛奇藝國際站收看。