丁寧對罵于子育無恥 《她和她》3分鐘橋段惹網友噴淚
許瑋甯在Netflix冠軍劇《她和她的她》詮釋性侵受害者在創傷後的療癒之路，在劇中丁寧和狼師太太于子育是朋友，讓女兒去狼師家裡補習，一手將女兒推入火坑，後半輩子陷在自責的漩渦裡，戲裡丁寧、于子育一段3分鐘的對罵戲深藏淚點，從丁寧分享的幕後照片裡，可以見到她哭到癱軟，被于子育抱著，她說：「還好是于子育，不然我應該更慘吧。」
劇中丁寧因為自責沒有保護好女兒，氣憤罵朋友：「你們一句對不起都沒有，還說她（女兒）破壞你們家庭這種鬼話，你們真的很無恥。」而于子育執迷不悟袒護老公，倔強回嗆：「我才是受害者，每天提心吊膽先生愛不愛我，一堆青春期少女在他身邊引誘他。」2個女人臉上的淚水，讓網友看了留言「眼淚噴出來」、「情緒超到位」。
丁寧追完劇後分享幕後花絮，坦言這場戲還好對手是于子育，不然會更慘，她非常喜歡卓立導演結尾的方式，「關於寬恕與原諒，才是我們為什麼要經歷這些苦難的原因。」丁寧說自己有一次參加團體諮商，聽一個女孩說出10歲時被陌生人性侵嚴重到送醫急救，丁寧坐在女孩身邊，整個下午哭到撕心裂肺。
丁寧隨著諮商老師的指引，突然有個力量上來，她對自己說：「我無法確保會不會有不好的事發生在我孩子身上，但我能確定，我一定會陪伴著她，捍衛著她，等到她好起來。」丁寧分享這個經驗，表示：「我非常感謝那位有勇氣分享她的傷痛的女孩，因為她，療癒了我對未來的恐懼。妳們絕不會白白受傷的，每個傷口都能夠帶來更多的力量。」