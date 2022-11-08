韓國瑜力挺林耕仁！肯定林耕仁做「最照顧市民市長」

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不懼當日低溫天氣，依舊許多支持者到場相挺。林耕仁致詞首先表示，謝謝所有鄉親，天氣這麼冷還到現場來替他加油，新竹是他的家也是屬於大家的，對所有鄉親還有韓國瑜等人，心中都充滿了感謝。講到激動處，林耕仁不禁哽咽說，為了這塊土地與新竹未來的發展，他一定會拚下去，也是因為對這塊土地、城市很有感情，「台北人說我是鄉下人我沒有意見，但不能接受說新竹人是鄉下人」，聽到林耕仁發自肺腑的心裡話，一旁的韓國瑜也暖心拍拍林的肩膀，並遞上手帕給林耕仁擦拭眼淚。
韓國瑜致詞則不改「韓式幽默」，並說到他這個人滿腔熱血，但看到八點檔男女主角愛得死去活來、受盡各種辛苦，最後男主角不小心得了癌症，跟女主角一起一把鼻涕、一把眼淚，「男主角一面哭我們看電視也開始哭，心很容易被感情左右。」
韓國瑜接著說，看到林耕仁眼淚掉下的那一霎那，「他是發自真心，對新竹市這塊土地，對新竹所有同胞，是用最熱切的心、最強烈情感來擁抱」。韓國瑜又打趣談到，站在林耕仁旁邊好嚇人，因為有人說要把他打死，「好可怕！台灣民主選舉怎麼變成這個樣子。」
韓國瑜認為，政治人物應思考，手上有權利時要帶給人民什麼，50、100甚至1000億元夠不夠？當老的時候到廟裡燒香，保佑全家平安、兒孫滿堂，在世時手上有權利卻沒照顧人民，亂七八糟。韓舉例清朝皇帝乾隆時期貪官和珅，當嘉慶皇帝抄和珅的家，發現清朝中央政府總預算10年總合；以中華民國總預算2兆來計算，和珅家總計有20兆，最後和珅也被賜死。
話鋒一轉，韓國瑜指出，和珅有三個不貪原則，包括賑災錢不貪、科舉錢不貪還有辦不成不貪，「即使全清朝最大貪官都有他的原則，各位新竹鄉親，今天我們台灣是什麼樣子？要說蔡英文貪汙我不相信，我認為她不缺錢，但你要是告訴我，蔡英文旁邊一大堆貪官汙吏，我百分百相信。」
韓國瑜提到，全台灣第一個諾貝爾獎得主李遠哲，就是從新竹中學畢業，李遠哲也告訴大家，民進黨貪汙腐敗越來越嚴重。韓國瑜高呼身為政治人物，要用手中權力造福還造孽？台灣人太需要正派、清廉與有效率政府來帶領大家。
韓國瑜認為，新竹是台灣22縣市最重要的城市，有優秀高科技、繁榮工商業、絕佳地理位置、新竹科學園區與最重要科技廊道，新竹人要選擇這條路怎麼走，但若一個新竹市長只看著股票上市、放煙火或各種節目，忘記新竹市民託付的神聖責任，這個市長是要被打屁股的。
對於社會貧富差距越來越大，韓國瑜提到新竹擁有45萬人口，中低收入戶就有1.2萬人、身心障礙1.8萬人，「我們絕對不能讓新竹有錢的越有錢、貧窮的越貧窮，這是不對的」。隨後韓也大讚，政府施政，林耕仁絕對有信念，要照顧每一個不管貧窮或富有的市民，「新竹市長林耕仁、新竹再也無苦人；莫忘世上苦人多，新竹居然無苦人。」
語畢，韓國瑜也要林耕仁保證若當上市長，要讓新竹成為全台22個縣市最耀眼、亮眼的城市，並且完全照顧所有弱勢族群。新竹1年預算255億元，要好好紮實做，包括發展經濟、辦好教育與地方建設，但一定要記得照顧這3萬名弱勢族群，讓大家知道新竹社會福利全台第一。
韓國瑜更以結婚來比喻，到銀樓買戒指、項鍊都要買9999純金的，要林耕仁自己告訴市民，是否為9999的含金量。隨後，林耕仁也向所有市民承諾，他保證會做一個最照顧新竹市民的市長。一番慷慨激昂言論，讓到場民眾紛紛高呼起凍蒜不絕於耳。最後，韓更親手送上象徵「好彩頭」的菜頭，及象徵「包中」的肉粽與包子給林耕仁與楊文科，祝福2022選舉順利高票當選。
林耕仁受訪時也直言，「藍軍基本盤從今天開始」，很謝謝韓國瑜願意到新竹來幫忙加油打氣，最強陸軍從新竹啟發。林耕仁也以棒球賽舉例，雖現在已經是球賽九局下半，但絕對有信心贏回最後一戰。林更強調，他是正藍軍唯一提名候選人，唯有用行動讓全國所有百姓都知道，新竹是最團結的藍軍基本盤。