專訪／創新服務！樋熥支付來台　鎖定中小企業打國際盃

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樋熥支付CEO余孟滔指出，以往一個小商家，因為付款方式不同，結帳台上總會有好幾台感應卡片的機器，但在香港使用樋熥支付的店家，一機就能多卡使用，且線上線下都能串接，對商家來說不用申請多個系統的支付，只要跟樋熥支付簽約就能通通搞定，且營收款項、庫存管理只要一個按鍵就能一目瞭然，不用再各別叫出資料自己整理。
余孟滔表示，支付業務在香港銀行中不太受到重視，主要是經營支付業務成本太高，但樋熥支付看準支付時代來臨、抓緊商機，看準小商家做生意的痛點，以客戶體驗為核心提供一站式服務，尤其近年來消費習慣改變，從線下到線上，疫情也加速店家轉型，讓電子支付商機很有想像空間，而這幾年間參與的客戶數不斷上升，黏著度也日益增加。
像是疫情期間，在香港賣雲吞餛飩的小店家轉型接外送與經營電商，原本使用BBPOS終端機的店家馬上「無痛接軌」線上服務，讓店家的線上金流服務完全無後顧之憂，也使原本搖搖欲墜的商家出現一線生機。另外，更有不少香港的餐廳業者因為使用樋熥支付的服務，讓餐廳營運更有效率、降低成本，也讓毛利率提升不少。
此外，樋熥支付不同於同業，可協助客戶等中小企業週轉貸款。樋熥支付與虛擬銀行合作，在客戶KYC（實名認證）部分也是銀行等級的，因此只要客戶需要週轉金，透過樋熥支付給虛擬銀行的銷售資料認證，銀行最快一個禮拜內就能發予店家無擔保的週轉金，屆時店家要還款時，也能在店家同意下直接線上分期還款，對中小企業非常友善。
樋熥支付（BBMSL）台灣投資方Asymmetry Alliance蔣光澤指出，收支已經是一個做了幾十年的行業，但樋熥支付慢慢長出創新與服務，像是不光是串接整合線上線下的支付紀錄，也幫忙庫存管理，客戶能夠提升經營效率、節省成本還能增加營業額與毛利，甚至協助難免需要應急的小店家借到週轉金，這是其他同業少見的創新服務。
也因此，當客戶要走出國際，蔣光澤說樋熥支付能助客戶一臂之力打亞洲盃甚至是國際盃，未來樋熥支付將逐漸在台灣、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼與越南站穩腳步，協助客戶拓展海外市場不為支付傷腦筋。目前樋熥支付在台灣已經成立辦公室，短期除了服務香港客戶來台拓點的金流支付外，也希望爭取到台灣客戶，屆時客戶要到香港落地就能不為金流傷腦筋，台灣與香港的報表清清楚楚，當然也不排除在台灣拿到第三方支付的牌照。
蔣光澤表示，支付時代方興未艾，台灣科技發達是非常適合發展的地方，雖然目前市場上提供支付的平台很多、競爭激烈，但樋熥支付有軟硬體加乘雙倍的優勢，更有許多創新服務，最重要他認為未來支付肯定無國界、無邊界，出了國門做生意，希望能協助客戶處理金流支付，當然也盼望國內的電子錢包，有一天能在國外使用，讓消費更加便利。