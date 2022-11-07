高虹安捲公款私用風波　林耕仁明赴北機站「提供事證」

▲高虹安助理案風波越演越烈，林耕仁明將赴調查局北部機動站，提交吹哨者所提供之所有事證，供檢調機關釐清事實。（資料照片／林耕仁辦公室提供）
▲高虹安助理案風波越演越烈，林耕仁明將赴調查局北部機動站，提交吹哨者所提供之所有事證，供檢調機關釐清事實。（資料照片／林耕仁辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-07 20:37:37

國民黨新竹市長候選人林耕仁今（7）日開記者會指控民眾黨新竹市長候選人高虹安，要求辦公室助理上繳加班費，並挪為個人使用。對此，高虹安國會辦公室則澄清，公積金為辦公室幹部自掏腰包，金錢使用與立法院公費無關，並反質疑檢舉人是否為林耕仁臥底。不過，林晚間則再發4點回應痛批，臥底說令人啼笑皆非，顯示高一再逃避、轉移焦點與非所問。林耕仁預計明上午10點，將親赴調查局北部機動站，提供吹哨者提供所有事證。

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高虹安國會辦公室今發聲明駁斥公費私用，林耕仁晚間再發4點聲明回應，一、高虹安上午稱「我的助理都很認真工作，加班費上限46小時都嫌太少」，表示助理工作繁忙，領取的加班費卻太少；不料才短短2個小時後解釋為何辦公室會有「小金庫」時，立刻大轉髮夾彎，改稱是「助理幹部體恤業務繁重自掏腰包贊助公用」。

林耕仁質疑，試問立法院本已有補助立委辦公事務費，若仍不敷支出，高虹安真體恤員工，為何不自己掏腰包提出經費供辦公室運作之用，又何需讓員工「自願上繳」每月1萬到7萬多不等的金額？高的說法自相矛盾、令人費解。

林耕仁表示，二、高虹安質疑林耕仁「派臥底、全程監控」，如此說法啼笑皆非、彷彿電影情節般說得天花亂墜，也只顯示高虹安一再逃避爭議，企圖轉移焦點、答非所問。林耕仁強調，近日所公布的資料，取得和利用不僅符合個資法規範，也絕無侵犯任何人之隱私及權利，且確實來自於高辦內部吹哨者，完全與其他機關、政黨無關。

林耕仁指出，三、高虹安說「為何不是第一時間拿到檢調」？民進黨執政下，已被視為貪腐集團，而吹哨者也認為高虹安涉貪，該吹哨者為了揭發真相，必須透過值得相信的管道，因此接洽林耕仁團隊，才能讓真相完整公開、公諸於眾；四、高虹安應捫心自問，是否因要求辦公室助理上繳資金，導致「禍起蕭牆」？是不是助理們無法接受上繳金額的內規？是不是無法接受上繳金額卻是給委員個人小金庫使用？是不是助理不願與高委員同流合污，才不顧風險擔任吹哨者。

林耕仁強調，五、為盡其民代、市長候選人之責，為求增進公共利益，已將相關資料中涉嫌違法之處予以公開，使公眾得以徹底檢視。他強調，明上午將親赴調查局北部機動調查站，提交吹哨者所提供之所有事證，供檢調機關釐清事實，以昭法治公信。

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