高虹安捲公款私用風波　林耕仁明赴北機站「提供事證」

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林耕仁質疑，試問立法院本已有補助立委辦公事務費，若仍不敷支出，高虹安真體恤員工，為何不自己掏腰包提出經費供辦公室運作之用，又何需讓員工「自願上繳」每月1萬到7萬多不等的金額？高的說法自相矛盾、令人費解。
林耕仁表示，二、高虹安質疑林耕仁「派臥底、全程監控」，如此說法啼笑皆非、彷彿電影情節般說得天花亂墜，也只顯示高虹安一再逃避爭議，企圖轉移焦點、答非所問。林耕仁強調，近日所公布的資料，取得和利用不僅符合個資法規範，也絕無侵犯任何人之隱私及權利，且確實來自於高辦內部吹哨者，完全與其他機關、政黨無關。
林耕仁指出，三、高虹安說「為何不是第一時間拿到檢調」？民進黨執政下，已被視為貪腐集團，而吹哨者也認為高虹安涉貪，該吹哨者為了揭發真相，必須透過值得相信的管道，因此接洽林耕仁團隊，才能讓真相完整公開、公諸於眾；四、高虹安應捫心自問，是否因要求辦公室助理上繳資金，導致「禍起蕭牆」？是不是助理們無法接受上繳金額的內規？是不是無法接受上繳金額卻是給委員個人小金庫使用？是不是助理不願與高委員同流合污，才不顧風險擔任吹哨者。
林耕仁強調，五、為盡其民代、市長候選人之責，為求增進公共利益，已將相關資料中涉嫌違法之處予以公開，使公眾得以徹底檢視。他強調，明上午將親赴調查局北部機動調查站，提交吹哨者所提供之所有事證，供檢調機關釐清事實，以昭法治公信。