立陶宛駐台代表機構揭牌運作 外交部：兩國合作展開新頁
立陶宛經創部長雅莫內特 (Aušrinė Armonaitė)今（7）日出席我國駐立陶宛代表處舉辦的「台立合作成果發表酒會」時，宣布立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」(Lithuanian Trade Representative Office)於今日在台灣正式揭牌運作，台灣與立陶宛的友好合作關係展開新頁。
外交部晚間發布新聞稿指出，雅莫內特是應邀出席我國駐立陶宛「台灣代表處」於今日下午舉行「台立合作成果發表酒會」做以上宣布。此外駐處的成果發表酒會也宣布中東歐基金首件對立國投資案、立陶宛相關農產品輸台，以及台立半導體等關鍵產業合作等雙邊合作具體成果；國發會主委龔明鑫、經濟部政務次長陳正祺等人也以預錄致詞方式祝賀。駐處酒會除雅莫內特外，也有立陶宛外交部、農業部等重要部會次長，以及立國國會副議長與友台小組主席等國會領袖、商界領袖與主流媒體記者共數十位貴賓應邀出席。
外交部指出，今日「立陶宛貿易代表處」正式揭牌運作，外交部指派歐洲司長姚金祥大使前往向立陶宛駐台代表盧思融(Paulius Lukauskas)致意，表達祝賀及深化台立友好關係的積極意願。此外，外交部已將立陶宛駐台代表處相關資訊公布在外交部全球資訊網站。
外交部表示，台灣及立陶宛同為在最前線對抗威權主義的密切夥伴，不僅共享民主、自由等普世價值，也共同面對疫後復甦及俄烏戰爭帶來的各項挑戰。在極權國家將國際貿易變為恫嚇威脅他國的工具，台立兩國此際攜手向前，除彰顯民主夥伴相互扶持外，更有助於雙方共同找尋促進經濟成長的新藍圖，也為全球民主陣營打造堅實韌性的供應鏈。