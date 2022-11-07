《禹英禑》董格拉米找李瑞鎮當經紀人　準備「賺大錢」！

▲賢榮（左）想找李瑞鎮當經紀人。（圖／Netflix）
▲賢榮（左）想找李瑞鎮當經紀人。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-11-07 22:09:41

翻拍自法國喜劇《找我經紀人》的韓劇《明星經紀人生存記》今（7日）舉行記者會，李瑞鎮「傲嬌」表示當初是「不得不」接演此劇，強調自己跟劇中角色有相似處，但愛生氣和私生活的部分大不相同。李瑞鎮很看好「董格拉米」賢榮小小年紀就有精彩表現，笑說想要當她經紀人賺大錢。

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▲李瑞鎮（左起）、賢榮、郭善英、徐現宇出席記者會。（圖／Netflix）
▲李瑞鎮（左起）、賢榮、郭善英、徐現宇出席記者會。（圖／Netflix）
《明星經紀人生存記》以演藝圈經紀人為主角，描述在娛樂經紀公司裡，經紀人其實各個疲於奔命，不僅要對付個性強烈的藝人以及辦公室政治，還得設法讓大牌客戶滿意，生動呈現經紀人和大明星之間的激烈、孤軍奮戰的故事。劇中，李瑞鎮飾演「梅索德娛樂」總理事麻台旿，郭善英飾演資深經紀人千齊認，賢榮飾演菜鳥經紀人金眾敦，徐現宇飾演經紀人邵賢周，四人在「梅索德娛樂」工作時是專業經紀人，但在自己的人生中卻如同業餘般的菜鳥，隨著與不同藝人的互動中有所成長和改變。

李瑞鎮「傲嬌」的螢幕形象深植人心，被問到接演戲劇的心情，他爆笑回答：「其實沒有特別的心情。」因為他從製作公司企劃本劇的初期階段就開始參與，算是「不得不參加演出」，還裝無奈表示不能中途退出，但導演白承龍透露李瑞鎮只是做「笑」果，真正原因其實是電視台台長拜託李瑞鎮一定要參演。

李瑞鎮表示經紀人不是容易的職業，希望能透過這部劇，讓大眾看到經紀人的苦衷，由於自己當演員超過20年，跟經紀人度過很長的時間，所以有很多可以參考的地方，坦言自己和飾演的角色「麻台旿」對於工作的投入部分相似，但因為角色時常生氣，讓李笑說演得很辛苦，劇中的自己在私生活、家庭的部分很複雜，但李瑞鎮可是相當「乾淨簡單」。

原本就在喜劇脫口秀斬獲好評，又因演出《非常律師禹英禑》霸氣閨密「董格拉米」一角而打開知名度的賢榮，這次在劇中飾演菜鳥經紀人備受注目，她覺得角色看似個性傻呼呼，但在無法向別人透露真實狀況的前提下，有時也會果斷克服難關，這部分會是值得期待的亮點。她被問到想當哪位演員的經紀人，賢榮選擇李瑞鎮，竟被主持人反問「你不怕辛苦、踢到鐵板嗎？」賢榮卻認為李瑞鎮會買又貴又好吃的東西給自己，李瑞鎮搞笑表示也想當賢榮的經紀人，因為賢榮年紀還小，覺得她將來可以讓自己「賺大錢」。《明星經紀人生存記》每週一、二晚間11點15分在Netflix播出。

▲李瑞鎮飾演「梅索德娛樂」總理事麻台旿。（圖／Netflix）
▲李瑞鎮飾演「梅索德娛樂」總理事麻台旿。（圖／Netflix）

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