王必勝親曝15位「高端審查專委」背景　逾半都來自台大

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面對外界要求公開專家名單，王必勝6日下午於臉書說明，審查會並沒有法律規定要公開名單，當天調查出席委員意願，大部份委員都反對公開，因此不會公開委員名單以示尊重，在特定人士可能意圖騷擾、霸凌之下，公開名單勢必造成專家委員嚴重困擾。這絕非主政單位所願，也非國家之福。
今晚間王必勝也於臉書發文指出，專家學者願意參與公共事務，以專業協助政府相關施政，是值得肯定的，並應給予掌聲，是否公佈名單應予以當事人尊重，避免因此遭到不必要的騷擾和霸凌，這也是主責單位的職責。
王必勝提到，有關高端疫苗保護效益審查，今天竟然還有「不知14位專家是否存在」這種令人匪夷所思的質疑，重申不會公佈名單，但14位專家委員加上1位專家召委的背景資料可以跟大家說明。
王必勝透露，這15位專家委員皆為外聘，包含國家衛生研究院兩位教授、台灣大學七位教授、高雄醫學大學一位教授、三軍總醫院一位教授、雙和醫院一位教授、高雄長庚醫院一位副教授、陽明交通大學一位教授、醫師兼律師一位。
另王必勝也於文末提及，「謝謝同仁記得我的生日，百忙中還能切蛋糕慶生。54歲生日願望：希望疫情早日終結，大家生活完全恢復正常！」
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