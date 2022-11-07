名家論壇》楊威利／美國公佈火箭軍位置

我是廣告 請繼續往下閱讀
※美國軍事、新聞與圖片的操作細膩。新聞
※公開情報的妙用。
10月24日，美國在中國二十大之後公佈詳細的火箭軍位置，這份由美國空軍大學公佈的資料巨細靡遺，主要的重點在於2017到2019年火箭軍從29個旅增加到39個；美國公佈的用意是，所有中國的一舉一動，美國都能注意到。
※美國軍事、新聞與圖片的操作細膩。
美國為軍武大國，幾乎常年都有新武器的研發，近年因中美關係不睦，連帶的所有軍事武器的產出，都能被當作是一個軍事/外交手段來運用，底下為中國二十大之後，美國這類軍事新聞/外交手段的一連串運用，連民間廠商新研發的武器新聞也都可以運用。
先是24日的火箭軍位置公佈，這份報告帶給外界一連串的震撼，後續是27日，美軍火商洛馬（LM）集團公佈下一代戰略加油機（LMXT）的產品動畫，期間含刻意帶出下一代空優戰機（NGAD）的樣態，這個動畫的後續解讀是，你中國可以用轟油20對2架殲20戰機加油，美國也可以還趁著要汰換KC135加油機的廠商動畫，向中國作「筆」的宣戰。
27日，菲律賓攝影師阿卡揚（Ezra Acayan）公佈一系列照片，包含永暑礁、美濟礁、渚碧礁等，透過這些照片外界可明顯的看出這些島礁多了哪些設施，例如多了雷達站、岸砲、新機電設備、彈藥庫或停泊的艦艇種類等。這新聞有個讓外界不解之處，這些被中國佔領的島礁有可能容忍外籍攝影師搭機空拍嗎？還是相關的高清照片是搭乘美軍P-8A後美軍不經意給的？希望用這些照片清楚的告訴中國，你中國在南海各島礁的進展，美國都已經掌握？
後續是11月1日，美國空軍宣佈將於澳洲丁達爾（Tindal）基地部署6架B-52轟炸機，同時還有改良型B61-12核子彈頭的新聞，這兩則新聞連在一起看，一樣是展現對中國的嚇阻能量，過往這些戰略轟炸機都駐守美國本土，有事才會前進部署，這則將轟炸機前駐的新聞其用意不言而喻。
11月3日，副總統賴清德出訪帛琉時，記者團不經意的發現在帛琉有A-10機群，這批攻擊機有可能航渡到其他地區部署地點，這批A-10攻擊機是否還要服役在美國引起很大辯論，但最終還是前進部署到印太區域，針對中國意味相當明顯。上述所有新聞的點閱率越高，大眾多少也會在注意到印太地區的危險形勢。
※公開情報的妙用。
這份火箭軍組織報告，美國第一個可以拿來運用的是，這是份研究報告，大家不用太認真。但若真是研究報告，那我們必須說這些研究團隊很厲害，可以寫出這樣子的曠世鉅作，若不是，那極可能是美國情報單位刻意放的消息，中國戰略部隊美國都有掌握。
這份報告先列舉中國火箭軍的構成，基地與火箭旅的關係，本文以美軍公佈於網路並加以列印的A4版本為論證基底。以列印稿57頁看，這幾頁主要是介紹61基地（Base 61），以軍事迷慣用的閱讀方式，先把61基地的編成放在首頁。61基地下轄611到618旅，另有訓練、指揮、作戰支援、指揮支援、技術支援，裝備檢整與無人機旅。
再以611旅為例，英文標記為611 BDE，Chizhou DF-21A字樣，其他各旅亦同，58頁則以圖示模樣，在地圖上標記各旅與飛彈型號，之後將整個基地的下轄單位主官（曝光），非常完整的資料，這邊摘錄如下
61基地指揮官趙秋領（簡體）Zhao Qiuling，副指揮官張建強（以下不附記英文名）、政委孫旦評、副政委李陽、政治工作部主任劉惟雲、參謀長李友成、支援部主官施湘陽，後續還有前幾年的主官管列表，上述這些人名的右上方還有號碼標記，例如趙秋領右上方標記404，孫旦評右上方標記405，前指揮官人名還會標記年份，如王性利（2018）。這種以號碼標記人名的方式一般報告不會是這種寫法。
各火箭旅的寫法也比照上述寫法辦理但還是有列出下屬單位，以612旅為例，此旅下轄發射1到6營，但其中只有1與5營有列營長名字，另外還有通信營、作戰保障營、綜合保障營與技術營。各旅前方則臚列主要的飛彈性能，駐地變遷等。
這份報告基本上是美國刻意將搜集到的火箭軍資訊，以專案報告的方式向大眾揭露，還公開PDF檔案讓大眾下載，有些評論指出這些都公開來源情報（OSINT）沒有什麼大不了，但套用白話來說，即使資訊性不足，但羞辱性極強。
許多中國網民不服氣，紛紛張貼台灣軍力部署圖來回應，說「我們」也有掌握到，例如知遠戰略與防務研究所的台灣地區軍事力量部署圖，或是其他網友製作的精美圖回應，藉這種方式嘲笑上述美軍資料真的沒有什麼。不對阿，就算中國要回擊，直接把所有美國戰略武器的部署地點，甚至各單位指揮官名字列出就好（還要上網公佈），牽扯到台灣做什麼？以上這是許多中國民眾慣有的思考邏輯，中美有事就找台灣出氣，說真的若中國真的想回擊，比照美軍作法寫一篇類似報告，我想大眾都會予以讚揚以及鼓舞的，不過這份反擊報告可能會遙遙無期，眾多軍事迷還會以「我們」都有掌握，但只是不想公佈來回應外界的質疑。
隨意囉。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]