高雄最激烈戰區20選9　左楠泛綠過半看基進

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不過，「藍強綠弱」的格局，隨著陳其邁上任之後產生變化。地方人士坦言，陳其邁施政的風格是不分藍綠，據了解，陳其邁曾在一次工務局會議中，表示果貿社區如果有大樓外牆「拉皮」的需要，就列入優先處理項目，並且親口說出「我們施政不分藍綠」。
有藍營民代助理說，陳其邁幫果貿社區鋪路，在地里長聯名掛布條感謝，雖然引發部分深藍民眾不滿，但大多數的居民都是肯定的；不只是果貿，包括菜公、明建這幾個藍營色彩鮮明的里長，也都肯定陳其邁確實有照顧到里民的需求，該助理表示，早在劉世芳代表民進黨擊敗黃昭順選上立委的時候，大環境的風向就開始改變，陳其邁讓這股風更加強勁，依照目前的氣氛，民進黨議員要選得比上次好，是預料中事。
地方人士指出，儘管民進黨在左楠會有成長，但重點還是在於議會的席次要過半，民進黨這一次提名35席（不含原住民），而議會總席次是65席，考量到各選區的選民結構，要獨立過半，依舊有難度。
地方人士認為，在左楠選區台灣基進這一次推派的陳子瑜，曾任民進黨社運部副主任，也隨陳其邁市長在行政院、高市府服務過，加上法國留學以及參與聯合國工作的經驗，是中間選民會青睞的特質，目前的選情處於當選邊緣，在最後關頭是否有機會通過門檻，取得泛綠過半的第五席，創造左楠史上第一次政黨輪替，值得觀察。