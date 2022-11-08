檢視候選人！綠推《選前投票指南》系列短片　籲理性投票

▲民進黨推出全新系列影片《選前投票指南》，首集由發言人黃彩玲替大家「選前總複習」，呼籲宜蘭縣民應支持清廉、有能力的江聰淵當縣長。（圖／翻攝自民進黨YT）
▲民進黨推出全新系列影片《選前投票指南》，首集由發言人黃彩玲替大家「選前總複習」，呼籲宜蘭縣民應支持清廉、有能力的江聰淵當縣長。（圖／翻攝自民進黨YT）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-08 05:00:00

距離投票日僅剩不到20天，民進黨7日推出全新系列影片《選前投票指南》，由發言人謝佩芬、黃彩玲、謝子涵為大家「選前總複習」。民進黨指出，今年選戰開打以來，充斥許多扭曲與抹黑的不實訊息，模糊選舉焦點。本系列影片以3分鐘左右的時間，帶觀眾快速來檢視候選人的人格特質、從政資歷與能力，盼提供選民回歸理性、審慎思考的空間，能為自己的家鄉與未來，投下正確的一票。

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▲上周豪雨肆虐北台灣，宜蘭也出現災情，江聰淵第一時間衝到第一線下水救災，受到高度關注與好評。（圖／翻攝自江聰淵臉書）
▲日前豪雨肆虐北台灣，宜蘭也出現災情，江聰淵第一時間衝到第一線下水救災，受到高度關注與好評。（圖／翻攝自江聰淵臉書）
影片第一集從關注宜蘭選情開始。黃彩玲表示，國民黨籍現任縣長林姿妙是全台唯一被檢方起訴的首長候選人，林姿妙不只被以貪汙圖利、洗錢等四罪狀起訴，還有家人干政、滅證問題，而其自豪的「營養午餐免費」也數度爆食物中毒。

接著，黃彩玲在片中盤點民進黨宜蘭候選人江聰淵於8年宜蘭市長任內催生「幾米公園」等多項經典建設，也提及上月宜蘭豪雨淹水，江聰淵第一時間投入救災，協助縣民解決問題，相較於林姿妙與中央災變中心連線的「一問三不知」，看出兩位候選人的「應變能力」。

民進黨表示，《選前投票指南》系列影片是繼網路實境節目《一碗麵的時間》後的創新嘗試，將時下流行的產品評比與資訊懶人包「影像化」，比較各縣市候選人的經歷與政見，且為配合社群觀看習慣並廣傳，每支影片皆在3分鐘上下，盼提供忙碌無暇關注選舉的選民重要參考資訊，也鼓勵尚未決定投票傾向的民眾，在回歸理性思考後，投給最能「顧家鄉、拚未來」的縣市首長，也為18歲公民權投下同意票。系列影片將在近日密集於民進黨各大社群平台上架。

▲蔡英文呼籲宜蘭縣民力挺有責任感、不作秀的江聰淵。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文呼籲宜蘭縣民力挺有責任感、不作秀的江聰淵。（圖／民進黨提供）
▲賴清德赴宜蘭，替江聰淵站台，力拚收復民主聖地執政版圖。（圖／江聰淵辦公室提供）
▲賴清德日前赴宜蘭替江聰淵站台，力拚收復民主聖地執政版圖。（圖／江聰淵辦公室提供）

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