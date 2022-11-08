realme雙11優惠齊發！手機最低2911元 清淨機3千有找
realme旗下潮玩電競realme GT系列與高CP值narzo系列，於去年雙11創下熱銷佳績，realme GT Neo2拿下「Android單機銷售冠軍」、narzo 50系列亦承包多平台前三，realme網路商店更是達到銷售額的翻倍增長；今年準備再度力拼，於即日起～11/14，市場夯品realme GT Neo3史無前例特價12,999元，其他促銷品項最低3.4折起。
迎戰2022年雙11，realme將萬元機與入門機視為主戰場，目標拿下這兩個價位帶的熱銷單機寶座，推出realme GT Neo3系列與narzo系列應戰。realme GT Neo3系列，上市之初即斬獲618單機熱銷排行，上市幾個月至今網路討論度仍居高不下，realme祭出GT系列全年最低折扣，以「史無前例價」回饋粉絲。賽車電競旗艦realme GT Neo3原價14,990元，現折1,991元，特價12,999元。
環保美學旗艦realme GT 2 Pro：原價21,990元，現折5,079元，折扣後為16,911元。 高CP值遊戲機的realme narzo系列，超狂折扣7折起，narzo 50 Pro，特價後CP值爆表6,911元。 繽紛入門娛樂機narzo 50i：原價3,499元，優惠83折，CP值爆表2,911元。
多款耳機與智慧穿戴同步優惠中，最低6折起，realme Watch 2：原價1,499元，下殺6折，雙11價899元。 降噪耳機realme Buds Air 3：原價1,999元，限時86折，雙11價1,711元。 智慧家居產品最低34折起，realme TechLife殺菌空氣清淨機Pro：原價8,990元，狂降34折，優惠單機價2,999元，單機+濾心組合價3,675元。 32吋 Android TV LED智慧連網顯示器：原價5,990元，限時82折，特價4,911元。