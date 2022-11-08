遭控「時指緊扣」人妻！陳時中曝老婆「5字冷淡回應」
國民黨台北市議員徐巧芯6日爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲，兩人「時指緊扣」，更砲轟陳時中對其伸出「鹹豬手」。針對該風波，陳時中競辦怒斥這是「意圖抹黑」，昨（7）晚陳時中上電視專訪，首度透露太太的回應。
徐巧芯先是公佈數張照片，影射陳時中參加完高檔酒席後，對人妻伸出鹹豬手，不僅牽手還對其摟肩。消息一出，陳時中政策小組召集人管碧玲則在臉書發文質疑，徐巧芯「造假剪輯」，兩人是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭，痛斥徐巧芯下跪求饒都不必原諒。
昨晚徐巧芯再貼出47秒影片反擊，畫面顯示陳時中與李雅玲並非因為台階才攬肩，走出餐廳門口時，陳時中就已有動作。徐巧芯強調，自己有善盡查證義務才公開資訊。
針對該風波，昨晚陳時中接受《鄭知道了》節目專訪，主持人鄭弘儀詢問「老婆有沒有生氣？」陳時中先嘆一口氣，隨後表示「太太說這選舉很黑」，當天喝酒、唱歌是基本的交際應酬，難免會有禮貌性敬酒。
陳時中表示，這兩位夫妻他都認識，大家當天是很高興在給他鼓勵，在還沒選舉之前，就有許多支持者緊握他的手，或者是擁抱給支持，讓他很感動，而這也是能夠堅持走下去的原因。
陳時中認為，自己行得正，但用看圖說故事擷取一張照片亂說話是不對的，沒道德的人就會做這種事情，社會應該給予譴責。（編輯：孫唯容）