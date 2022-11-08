NBA／湖人想用威少換馬刺2射手 對方要求給出首輪籤
在接連輸掉最近兩場賽事後，湖人的連勝看起來僅是曇花一現，今(8)日又有關於Russell Westbrook的交易傳聞出現，根據Spurs Talk記者LJ Ellis的說法，洛城目前鎖定在交易聖安東尼奧馬刺的兩名射手Josh Richardson和Doug McDermott身上。
湖人需要更多射手以拉開空間，這是顯而易見的事；而無論Westbrook怎麼配合調整，他在這支球隊中無法盡情發揮，這也是事實。完成交易對雙方都好，但目前所有的談判都卡在湖人球團不願意給出首輪選秀權上。
Richardson本季三分命中率為41.9%，而McDermott則是43.1%，他們能給予團隊外線命中率僅28.4%的湖人非常大的幫助。不過馬刺對前者的要價為一個首輪籤，後者也要求正面的報償，而湖人方面只願意給出2個次輪籤。
此前有報導指出，Rob Pelinka將會在感恩節前後才對陣容做出調整，目前球隊戰績以2勝7敗，在西區排名倒數第2。如果情況沒有改善，湖人可能會選擇增加包裹中的籌碼，來促成交易。
如果這筆交易完成，馬刺隊將要接受Westbrook的合約，消息人士稱重建中的聖城將會選擇直接買斷，讓他成為一名自由球員。