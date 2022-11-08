美股續漲激勵台股早盤強漲逾120點 台積電上揚7.5元
投資人關注美國期中選舉以及通膨數據，美股4大指數全面收漲，台北股市今（8）日開高，早盤一度漲129.86點，來到13353.59點，權值股台積電早盤漲7.5元，來到397元，漲幅接近2%，其他重要電子股幾乎同步走揚。今日航運族群漲勢強勁，尤其是航空雙雄長榮航，華航漲逾1.5%，另外，比特幣概念股也紅通通。
美股道瓊指數7日上漲423.78點，或1.31%，收32,827.00點。那斯達克指數上漲89.27點，或0.85%，收10,564.52點。標普500上漲36.25點，或0.96%，收3,806.80點。費城半導體上漲52.39點，或2.18%，收2,450.62點。
台北股市今日開高，早盤一度漲129.86點，來到13353.59點，漲幅0.98%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤漲7.5元，來到397元，漲幅1.92%。同樣為晶圓代工的聯電漲1.12%以上，來到40.5元。世界先進漲1.63%、力積電漲0.31%以上。其他重要電子股，聯發科漲1.29%，來到628元。鴻海則平盤遊走。大立光、群創、上漲約1%，旺宏、日月光下跌1%以內，緯創漲逾1.12%。
今日航運族群漲勢強勁，航空雙雄長榮航，華航漲逾1.5%，貨櫃三雄萬海、陽明、長榮漲約1%內。另外，比特幣概念股也紅通通，麗臺開盤不久亮燈漲停，撼訊、青雲、映泰、精英漲約4至9%。