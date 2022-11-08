名家論壇》蕭徐行／期中大選　人民對蔡英文的信任投票？

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨原來寄望藉中國抗議美國眾議院議長裴洛西八月訪台發動軍事演習一事，啟動最擅長的「抗中保台」牌，好再次抹紅國民黨，以製造民眾對於國民黨的仇恨感，並讓綠營基本盤歸隊。然而，民進黨的企圖卻因為民眾並不捧場，反應也不熱烈，這把火始終點不起來。
反中牌失效，歸因於民眾將裴洛西來訪視為美中之間的外交糾紛，中國發動的「圍台」軍演，雖然對台民產生了震撼性，卻未對一般民生帶來激烈衝擊，加上離選舉還有一段時間，導致反中怒火始終點不起來。更根本的原因，則是兩年來新冠疫情忽上忽下、反覆不定，終止了兩岸民間交流接觸的機會，更導致景氣不佳，民生經濟嚴重受挫，民眾心思一貫地汲汲於日常生活打拼，對於中國是否干擾台灣、壓制台灣，沒有很多心思予以理會，這都使得民眾對於「反中」的敏感度降低很多，即使早先發生了國民黨副主席夏立言訪問大陸以及中國發布重申「和平統一、一國兩制」及習近平在中共二十大中，再次聲明「不承諾放棄使用武力統一台灣」，「中國」因素對於這次地方選舉衝擊性顯然稀鬆許多。
除了中共政權正在進行「換屆換人」的人事重組中，美國也正值國會議員及州長的期中選舉之際，拜登政府秉於民主黨選情告急，必須先穩定內憂，暫時無力再在台海製造事端，與中國對抗。
再說，反中的回力鏢一再打向民進黨的候選人，例如鄭運鵬的「中國台灣」、陳時中對於特拉斯的馬斯克提出台灣成為中國特別行政區，表示可以討論、高端的二期檢驗是交由中資公司承辦等等，都打壞了民進黨使慣的反中抹紅策略。
蔡英文排斥黨內初選，完全憑藉個人好惡的提名民進黨北北桃候選人，就注定這次地方選舉會淪為沒有牛肉，只能揭瘡疤、互撥髒水的情境。由於沒有牛肉，在「換堅」事件發生後，又無法說明為什麼要換堅後又由鄭運鵬上場的理由，加上鄭寶清打著釐清桃園提名合法性理由參選市長，當然就造成綠營的氣勢受阻。為了擺脫民眾對於「提名不正」的指責，民進黨乃開始用農委會補助案抹黑張善政，企圖用烏賊戰術塑造天下烏鴉一般黑的氛圍，以阻卻國民黨的士氣。民眾黨的高虹安也正面臨「抄家滅族」式的扒糞風暴中，無論結果如何，參選各方都展現了民主政治的醜陋面。
雖然民進黨在北台灣的情勢已由北北桃強力連線轉變為各縣市單打獨鬥的混沌局勢，尤其陳時中與鄭運鵬的選情面臨困境，但是，國民黨卻未必穩定得利，主要原因是在於這場選舉已經演變為全民對於蔡英文的信任投票，他正在進行蔡政權的保衛戰，以防權力提前跛腳。蔡英文是目前政治檯面上最強的催票機，他正在全力催動挺英派，企圖激勵綠營的支持者出面支持她，再次拉高藍綠對決的氛圍。
即使面臨疫情以及經濟困頓，選民目前對於選舉疏離而冷漠；然而，民進黨支持者一向較藍營支持者凝聚力較強，這幾年來又擁有至少35%-40%的基本優勢，最後是否仍會含淚投票影響選情，猶待觀察。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]