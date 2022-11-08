法傳奇主廚尚馮索．皮耶　海外首店CLOVER BELLAVITA開幕

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爾後更在2007年拿下法國最有影響力的餐廳評鑑指南之一《Gault & Millau》年度最佳廚師榮耀。2015年尚馮索．皮耶自立門戶獨立經營的Le Grand Restaurant，開幕不到一年便摘下米其林二星佳績，被譽為法國中生代最傳奇的摘星主廚之一！受到美食家盛讚「為現代法國的燉菜料理技法樹立新意」。才華橫溢的尚馮索．皮耶，不只擅長巧奪天工的法餐精髓，在星級餐廳後還開設小酒館、燒烤餐廳、懷舊小館，回歸樸實簡雅之道，化繁為簡也能掌握地恰到好處、使人驚艷。同時開設餐廳多達7間，均分佈在巴黎東西岸，為的是能讓他每週輪流到各間餐廳親自坐鎮。
BELLAVITA寶麗廣塲創辦人至法國旅遊時，曾造訪尚馮索．皮耶餐廳，對其別出心裁的創意、繁複至極的技巧、驚艷出眾的美味，無不讚嘆。因此特別跨海禮聘，耗時三年、斥資億元，打造尚馮索．皮耶海外第一家餐廳CLOVER BELLAVITA。第一季菜單網羅主廚旗下巴黎四間星級餐廳之經典，擁有Le Grand Restaurant細膩工法與華麗擺盤，也融合La Poule au Pot法式小館輕鬆卻不簡單的家常料理，原汁原味呈現巴黎的滋味。
BELLAVITA總經理梁佳敏也親自現身，分享皮耶主廚的料理「傳統中帶有精緻新穎的感覺」，從2009年引進L'ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳，2014年帶進厲家菜；最新開設的「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」，彰顯寶麗廣塲致力把最高規格餐廳提供給消費者，希望能夠帶給台灣客人不同感受。隨「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」開幕，尚馮索．皮耶更親自來台坐鎮並快閃獻藝，11/10(四)～11/12(六)星光饗宴預約開放僅三天便隨即訂滿，足見人氣之高。
11/10正式營運的「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」，佔地187坪擁有100個席次，包含1個可容納16人的大型Chef Room包廂、與2個分別為10人與8人的中型包廂。中午11:30-15:00提供2,280～3,280元午間套餐，晚間17:30-22:00價位則為3,280-5,980元（皆不含服務費）。營運初期以主廚經典菜套餐為主，將陸續推出單點菜單，提供更多樣餐點型態。
經典菜色「有機香草西芹花」以歐洲常見的西芹烤後刨成片狀圍繞成美麗花朵，佐以青蘋果、咖啡和奶油醬汁並加入台灣產肉桂葉提味；使用屏東本地黑豬肉的「脆皮豬腹配燉煮包心菜黑松露醬汁」，舒肥軟嫩的口感搭配烤至香脆的豬皮，與豬肉肉汁搭配松露與雪莉醋醬汁一起越嚼越香，還有油封皺葉甘藍脆片與高麗菜碎洋芋泥可混搭口感；「手工酸橙鴨肝襯溫吐司」將脂香馥郁的鴨肝做成整顆柑橙造型，明顯酸甜果香使之腴滑不腥。
皮耶主廚重新解構的「翻轉蘋果塔」，先取出富士蘋果果肉，以蘋果酒糖水熬煮後鋪底，堆上新鮮蘋果粒、覆蓋新鮮打發的香草奶油，再混入奶油煎香的布里歐麵包丁，記得要一勺到底把各種滋味食材全吃下，會在口中品嚐到記憶中翻轉蘋果塔的趣味；而這也是主廚擅長將傳統菜色改良成極具個人風采之作的精妙體現。
CLOVER BELLAVITA有別於皮耶主廚巴黎系列餐廳的小巧溫馨，在BELLAVITA寶麗廣塲內展現優雅大氣的現代法式風格，步伐隨雪白銀狐、黑白根及淺金峰等天然石材所羅織的大理石地面進入店內，以全區落地窗引入明亮天光，圓弧天花設計呼應當代洗鍊的流線金屬線條與弧形沙發等軟件；所有餐具皆選用來自法國百年經典品牌，知名金漆繪瓷的BERNARDAUD，法國皇家指定銀器餐具CHRISTOFLE等，為餐廳精準聚焦巴黎之美。