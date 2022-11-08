立院小金庫通黨產？四叉貓破解「馬賽克」明細有新發現
國民黨新竹市長候選人林耕仁再出招，爆料民眾黨新竹巿長候選人高虹安「助理加班費」報好報滿，還上繳到高虹安辦公室帳戶，公費助理的加班費淪為個人小金庫。針對林耕仁所提供的高虹安辦公室金流明細，網紅四叉貓昨（7）晚破解明細中的「馬賽克」，其中用於民眾黨代表補助費用的對象正是辦公室助理，「用小金庫投資助理去參選黨代表，沒選上3000元也是繳回台灣民眾黨」。
高虹安助理費案疑雲，對手林耕仁近日再度爆料，高虹安將公費助理的加班費，轉為「個人小金庫」使用，支出明細包括委員洗頭、買書、購買日系玩偶費用。此外，根據吹哨者提供的高辦內部資料，從109年3月起到同年12月底，總計11個月內，多位高虹安辦公室公費助理須「入金」到辦公室帳戶，總金額高達87萬5861元。
對此，高虹安辦公室聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部自掏腰包、贊助公用，絕非「個人小金庫」，痛斥根本是美國「水門案」翻版。
網紅四叉貓7日晚間在臉書發文，文章開頭便寫上「告訴大家一個秘密」，他表示，只要把眼睛瞇起來拉遠，就算馬賽克的文字也能被解碼，「不信你們試試看，如果還是解碼不了的話，我把民眾黨的黨代表名單放在旁邊幫輔助，已經示範給大家看。」
對比之下，高虹安辦公室補助黨代表3000元登記費用，疑似皆為同是辦公室助理的黨代表請領，這也讓四叉貓直呼「用小金庫投資助理去參選黨代表，沒選上3000元也是繳回台灣民眾黨，有選上還能叫助理幫忙在黨內投票」。
隨後四叉貓睡前再度發文，自己掃了一下高虹安助理們上繳加班費的小金庫發票，貼出一張晶華酒店餐費發票，時間點是2020年11月27日下午1點50分，根據消費明細顯示「爐端燒套餐X3 金額9000」餐點內容包括烤牛、烤豬、烤明蝦、烤鮑、烤魚等，再加上服務費900元，消費金額達9900元。四叉貓驚嘆「三個人總共吃9900元，吃真好（羨慕）。」（編輯：孫唯容）