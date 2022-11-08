立院小金庫通黨產？四叉貓破解「馬賽克」明細有新發現

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁再出招，爆料民眾黨新竹巿長候選人高虹安「助理加班費」報好報滿，還上繳到高虹安辦公室帳戶，公費助理的加班費淪為個人小金庫。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.07）
▲國民黨新竹市長候選人林耕仁再出招，爆料民眾黨新竹巿長候選人高虹安「助理加班費」報好報滿，還上繳到高虹安辦公室帳戶，公費助理的加班費淪為個人小金庫。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.07）

編輯中心/綜合報導

2022-11-08 09:51:47

國民黨新竹市長候選人林耕仁再出招，爆料民眾黨新竹巿長候選人高虹安「助理加班費」報好報滿，還上繳到高虹安辦公室帳戶，公費助理的加班費淪為個人小金庫。針對林耕仁所提供的高虹安辦公室金流明細，網紅四叉貓昨（7）晚破解明細中的「馬賽克」，其中用於民眾黨代表補助費用的對象正是辦公室助理，「用小金庫投資助理去參選黨代表，沒選上3000元也是繳回台灣民眾黨」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安助理費案疑雲，對手林耕仁近日再度爆料，高虹安將公費助理的加班費，轉為「個人小金庫」使用，支出明細包括委員洗頭、買書、購買日系玩偶費用。此外，根據吹哨者提供的高辦內部資料，從109年3月起到同年12月底，總計11個月內，多位高虹安辦公室公費助理須「入金」到辦公室帳戶，總金額高達87萬5861元。

對此，高虹安辦公室聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部自掏腰包、贊助公用，絕非「個人小金庫」，痛斥根本是美國「水門案」翻版。

網紅四叉貓7日晚間在臉書發文，文章開頭便寫上「告訴大家一個秘密」，他表示，只要把眼睛瞇起來拉遠，就算馬賽克的文字也能被解碼，「不信你們試試看，如果還是解碼不了的話，我把民眾黨的黨代表名單放在旁邊幫輔助，已經示範給大家看。」

對比之下，高虹安辦公室補助黨代表3000元登記費用，疑似皆為同是辦公室助理的黨代表請領，這也讓四叉貓直呼「用小金庫投資助理去參選黨代表，沒選上3000元也是繳回台灣民眾黨，有選上還能叫助理幫忙在黨內投票」。

▲（圖／翻攝四叉貓臉書）
▲高虹安辦公室補助黨代表3000元登記費用，疑似皆為同是辦公室助理的黨代表請領。（圖／翻攝四叉貓臉書）
隨後四叉貓睡前再度發文，自己掃了一下高虹安助理們上繳加班費的小金庫發票，貼出一張晶華酒店餐費發票，時間點是2020年11月27日下午1點50分，根據消費明細顯示「爐端燒套餐X3 金額9000」餐點內容包括烤牛、烤豬、烤明蝦、烤鮑、烤魚等，再加上服務費900元，消費金額達9900元。四叉貓驚嘆「三個人總共吃9900元，吃真好（羨慕）。」（編輯：孫唯容）

▲（圖／翻攝四叉貓臉書）
▲高虹安助理們一餐吃了9900元，讓四叉貓相當羨慕。（圖／翻攝四叉貓臉書）

涉詐領立院助理費！高虹安偕同律師　赴調查局北機站說明

遭控「時指緊扣」人妻！陳時中曝老婆「5字冷淡回應」

北市幼兒園疑驚傳虐童！女童大哭慘遭「掐頸、倒掛重摔」

別再欺負牠！美國家公園警示「不要舔蟾蜍」　背後原因曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀