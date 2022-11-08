旭海第2支火箭升空　成大兩節式混合火箭成功發射

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本次飛試第一節火箭依設計規劃推進13秒後，順利脫節，第二節火箭初步判斷應該也有順利點火推進，但推進時間與最終飛行高度須待成功大學檢驗後才能得知。
國科會表示，這是台灣學術單位首次發射1,500公斤級推力及300公斤級推力的兩節式混合火箭，並成功完成氣動力脫節與高空點火關鍵技術測試。
此科研火箭原訂於8月1日發射，但在發射前氧化劑灌裝作業完成後，成大團隊發現碳纖桶槽的組裝介面銜接處出現碳纖拉伸剝離現象，雖然高壓桶槽本體並無洩漏現象，但飛試任務需以最高安全標準檢視，因此決定取消發射，待完成補強並通過60 bar（約60倍大氣壓力）水壓測試，才重新申請，並得以順利發射。
趙怡欽表示，此次是以2019年成功發射的1,500公斤級推力混合火箭為基礎，經過3年研究改良，在發動機研製、零組件設計製造、脫節機構與組裝，以及空中點火等工程與技術上，都獲得重大突破；且火箭飛行所需的關鍵零組件與酬載儀器不論設計、技術與製造，都出自成大團隊與國人之手，自主性百分百。此次除驗證兩節火箭的推進器系統、氣動力脫節與高空點火技術外，也透過通訊遙測航電系統以及高動態GPS「INS/GNSS即時軌跡追蹤」系統，期望達成火箭高動態軌跡全程追蹤。
此外，火箭也搭載成大物理系副教授楊毅設計的科學酬載「緊湊閃爍體陣列探測器」（Compact Scintillator Array Detector, ComSAD），這是第一個由台灣自行研製、可用在探空火箭及立方衛星的高能宇宙射線探測器，用以探測宇宙射線的能量與方向。
國科會提到，此次探空火箭任務主要是測試ComSAD的基本性能，做為未來任務的基礎，希望未來可以用較低的成本完成立方衛星星系等科學任務，能載運科學酬載，取得更多太空數據。
國科會表示，國科會在旭海設立短期科研火箭發射場域，為太空科研團隊提供合法、安全的設施，將持續督導即將升格為行政法人的國家太空中心，妥善利用此短期科研火箭發射場域，積極鏈結我國產學研界能量，提升太空科技技術層次，培育太空關鍵科技人才，帶領我國搶占太空新藍海。