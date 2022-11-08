2022ITF參與人數暴增7成！土耳其、德奧捷行程最熱賣

於閉幕式中，主辦單位頒發最佳表演獎、最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳永續獎及最佳展館獎。台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年ITF意義格外重大，經過疫情考驗，觀光產業於迎來曙光，感謝所有參展單位對ITF台北國際旅展的熱情支持，恭喜得獎單位，也感謝觀光產業界共同成功打造一場具質感、深度又帶給民眾快樂的旅遊盛會，對旅遊產業的未來充滿高度信心。
交通部觀光局副局長林信任也感謝主辦單位、參展部會及各家業者的努力，這幾天他也持續收到業者報喜，顯示疫情已然過去。海外觀光的活動及接待國際旅客的各項措施及服務已正式啟動，明年一定有更多觀光客來到台灣，相信明年2023 ITF會更勝以往。
ITF為台灣最盛大同時為國境開放後第一檔國際旅展，吸引亞洲知名線上旅行社KKday及Klook參展，兩家線上旅行社都給予高度肯定，認為ITF台北國際旅展創造一個讓業者和民眾可以溝通、理解彼此需求的平台，線上與實體旅展是可以一起共好，為社會提供更好的旅遊服務。Klook表示，本次參加ITF實際與消費者面對面互動，更能理解旅客需求並提高品牌曝光量，前三天Klook海外商品預訂數較上週成長3倍。首次參展的KKday，感受到熱情買氣和人氣，表示機加酒自由行最熱賣。首次於旅展推出團體行程，則以土耳其、德奧捷行程最受青睞，至於國旅商品則較上週成長70%。
此外，今日訪台的友邦聖克里斯多福及尼維斯總理Terrance Drew也率領代表團參訪ITF，並與台灣觀光協會葉菊蘭會長共同逛展，期待透過觀光促進兩國人民交流，並持續深化兩國邦誼。
觀光協會表示，今年ITF以「永續旅遊」為主題，不僅推出永續星球專區，更增設「最佳永續獎」邀請參展單位共同推廣永續旅遊概念。同時ITF也延續往年逛展做公益傳統，與台北捐血中心攜手辦理捐血送門票的活動，今年共募集兩百五十萬cc熱血。隨著ITF的落幕，觀光產業新紀元已然開啟，相約明年11月3日至11月6日ITF台北國際旅展再見，共同再創觀光高峰，打造屬於台灣的旅遊嘉年華。
我是廣告 請繼續往下閱讀