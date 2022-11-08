英國經濟衰退嚴重！節衣縮食還不夠　部分家庭挨餓度日

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埃森哲零售戰略和咨詢主管阿斯丘表示，「今年購物者減少在禮物上的開銷，反映出在聖誕節來臨前人們的情緒有多麼低落。」
英國連鎖超市阿斯達（Asda）表示，根據9月的收入報告顯示，現在英國人傾向於購買節能產品，像是氣炸鍋、慢燉鍋等，希望能藉此縮減能源開支，氣炸鍋的銷量同比增長320%，慢燉鍋銷量則是翻了一倍。據阿斯達的數據顯示，英國家庭9月份收入同比下降141英鎊（約4300元台幣），過去一段時間裡，可自由支配收入很少或幾乎沒有的英國家庭佔比，從過去的20％增加一倍達40％，其中不少人還負債以支付食品和住房以外的必要項目。
對於英國最貧窮的家庭來說，整個9月份平均每周總收入僅為189英鎊（約6000元台幣），就連支付必需品的錢都不夠用，平均每周短缺約63英鎊（約2000元台幣），是群人15年來最大的收入缺口。收入倒數第二的20%人群，受到的衝擊最嚴重。9月份平均每周總收入407英鎊（約12600元台幣），扣掉稅金和居住、暖氣和食品等必要支出，只剩下每周2.66英鎊、不到100塊台幣的可自由支配收入，大約是一杯咖啡的錢。
一名帶著3個孩子的單親爸爸受訪時表示，他實在捨不得開暖氣，只能在大家上床睡覺時開一個小時，而且平常也必須依靠食品銀行Dads House的協助，讓家裡的每個孩子都有飯吃。
根據食品基金會資料顯示，約有七分之一的英國成年人減少用餐次數或者忍受飢餓。部份民眾因為擔心在家煮飯會增加能源成本，不少人改為從食品銀行購買更多冷食，希望能省一些是一些。