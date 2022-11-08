勞動基金大虧5124億　民眾黨團籲召開年金改革委員會

勞動基金創下史上最慘虧損紀錄，過去一整年收益賠光還倒貼，平均每位勞工慘賠2.7萬元，民眾黨立法院黨團呼籲總統蔡英文正視千萬名勞工的憂慮，召開總統府國家年金改革委員會，針對勞保破產提出具體改革方案。
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民眾黨團幹事長張其祿、立法委員吳欣盈、總召邱臣遠今（8）日召開「有政府，會賠錢！勞動基金大虧你的5,124億元！」記者會。立委張其祿表示，高通膨、低成長、高利率時代來臨，台股跌跌不休，勞動基金洞越來越大，今年截至9月底，累計虧損達5124.6億元，整體收益率-9.87%，將去年收益賠光還倒貼。回顧2019年5月3日，行政院長蘇貞昌發出長輩圖「注意！政府幫你賺了1萬元」攬功；如今勞動基金大虧，平均每位勞工賠2.7萬元，蘇貞昌院長卻裝聾作啞，賺錢算政府的功勞，虧錢就要勞工自己吞。
張其祿直言，台灣勞工難以清楚了解退休年金權益，只能上網查詢、尋求諮詢，不少人因此落入勞保黃牛的圈套，應參考瑞典老年年金的「橘色信封」（Orange Envelope）政策，瑞典政府每年2月都會寄送橘色信封，告知累積年金權利、累計繳多少保費、65歲退休領多少，以及若要拿到55％所得替代率須工作到何時，誠實告知退休金狀況，並對退休職涯安排做出有幫助的建議。
吳欣盈呼籲蔡政府，面對勞保破產危機，要打造「韌性國家」，就必須立即重啟延宕6年的總統府國家年金改革委員會，提出勞保年金具體改革方案與時程。
吳欣盈表示，未來20年，全世界將迎來高通膨、低成長時代，由於新冠肺炎、俄烏戰爭等嚴峻的國內外環境，美國聯準會（Fed）一年之內，利息從接近0%，升至4%，明年恐邁向5%；今年台灣中央銀行也三度升息。我國勞動基金截至9月底大虧超過新台幣5,000億，創下有史以來最高虧損，無論哪一黨執政，勞保年金具體改革方案都不能再等，現在就要著手解決問題。
吳欣盈強調，觀察美、日、德、英等國外案例就會發現，年金改革並非短期可以達成，台灣面臨出生率世界最低「生不如死」的高齡化、少子化時代，台灣不能再拖，現在就要勇於改變。
邱臣遠表示，勞金局2月7日公布每位勞工分紅2.3萬元，將來到底是領得到，還是領不到？政府要說清楚，不能每年賺錢就騙一次，賠錢就唬弄有保證收益。目前勞工退休金保證收益僅1.3458%，與物價指數年增率2.75%差距甚大，無法對抗通膨，而勞保將在2028年破產，潛藏負債直衝11.05兆元。若沒有勞保年金改革，再多的撥補也無濟於事，政府的保證給付只是空頭支票。
邱臣遠指出，政府把年金大量投入股市護盤，造成龐大損失，到底受委託的投顧公司有沒有管控？政府的內稽內控是什麼？上次游迺文等12人涉及勞動基金炒股弊案，不法所得高達2.7億的案例殷鑒不遠，民眾黨團為提升勞金局內部監督機制及外部監理權限，去年4月提出《勞動部勞動基金運用局組織法》增訂第六條之一及第六條之二條文草案，但至今未見行政院版本。
邱臣遠直言，目前政府撥補勞保一年450億，但若沒有勞保年金改革，還是難逃破產的命運，但在這幾年選戰至上的氛圍中，完全看不到政府改革的行動，攸關1140萬名勞工退休生活的年金制度，恐怕完全失去改革的機會，在未來不穩定的國際情勢與潛伏的經濟危機之下，投資效益遠低於預期的勞保基金，只怕會早於2028年破產，試問勞工的未來何去何從？
邱臣遠最後提出三點訴求：1.勞動部應參考瑞典老年年金的橘色信封（Orange Envelope）政策，誠實告訴每位勞工退休金的真實現況，2.行政院應速提出《勞動部勞動基金運用局組織法》修法版本，提升勞金局內部監督機制及外部監理權限， 3.立即啟動總統府國家年金改革委員會，提出勞保年金具體改革方案與時程。
民眾黨團呼籲，無論哪一政黨執政，勞保年金改革都不能再等，政府應正視勞保破產問題，即刻召開總統府國家年金改革委員會，放下身段多與民眾溝通，讓民眾了解勞工退休金的困境，而非只報喜不報憂，並參考他國案例規劃改革方案與時程，翻轉勞保破產危機。