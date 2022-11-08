勞動基金大虧5124億　民眾黨團籲召開年金改革委員會

勞動基金創下史上最慘虧損紀錄，過去一整年收益賠光還倒貼，平均每位勞工慘賠2.7萬元，民眾黨立法院黨團呼籲總統蔡英文正視千萬名勞工的憂慮，召開總統府國家年金改革委員會，針對勞保破產提出具體改革方案。





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民眾黨團幹事長張其祿、立法委員吳欣盈、總召邱臣遠今（8）日召開「有政府，會賠錢！勞動基金大虧你的5,124億元！」記者會。立委張其祿表示，高通膨、低成長、高利率時代來臨，台股跌跌不休，勞動基金洞越來越大，今年截至9月底，累計虧損達5124.6億元，整體收益率-9.87%，將去年收益賠光還倒貼。回顧2019年5月3日，行政院長蘇貞昌發出長輩圖「注意！政府幫你賺了1萬元」攬功；如今勞動基金大虧，平均每位勞工賠2.7萬元，蘇貞昌院長卻裝聾作啞，賺錢算政府的功勞，虧錢就要勞工自己吞。



