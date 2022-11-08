「月全食」今晚上演！血月將高掛1.5小時　賞月秘訣曝光

▲今（8）日，包括台灣、日本、韓國、澳洲東部與北美洲西部等地將可全程目睹「月全食」奇景，這也是今年最受矚目的天象之一。（圖／台北市立天文館提供）
▲今（8）日，包括台灣、日本、韓國、澳洲東部與北美洲西部等地將可全程目睹「月全食」奇景，這也是今年最受矚目的天象之一。（圖／台北市立天文館提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-08 11:15:41

今（8）日傍晚16點01分開始，台灣、日本、韓國、澳洲東部與北美洲西部等地將可全程目睹「月全食」奇景，這也是今年最受矚目的天象之一，錯過要等到2025年；除了能全程目睹難得的天象外，月全食期間還正巧出現「紅月掩天王」現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出，2個天文現象聯合演出，讓深秋的夜空變得多采多姿，「月掩天王星」若今年不看，更是要西元4344年才會再出現，不過中央氣象局提醒，北部和東北部地區傍晚雲量較多，因此越往西半部、賞月條件越佳。

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中央氣象局表示，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內， 原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。 全食階段，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

月食現象每年都有，本世紀（2001～2100年）全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，臺灣總計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。明（2023）年將有1次半影月食及1次月偏食，臺灣均可見，至於下次臺灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。

本次月全食的過程，自臺灣時間11/8傍晚16點01分起，由「半影食始」揭開序幕、17點09 分「初虧」、18點16 分「食既」、18點59分「食甚」、19點42分「生光」、20點49 分「復圓」，最後在21點58分「半影食終」結束， 共歷時5小時又57分鐘，在全食階段間，有「血月」之稱的紅月亮更將在夜空高懸長達1小時26分鐘，用肉眼即可觀賞

氣象局提醒，今日傍晚至晚間的月全食期間，迎風面宜蘭、北海岸、大台北地區仍是雲量多、容易有短暫雨的天氣，因此越往西半部、賞月條件越佳；不過傍晚月亮初升時，有些山區的午後對流雲還沒消散，可能會暫時遮蔽東方視線，因此待到時間越晚，賞月條件有機會越佳。

而在月全食期間，大約19：05時，八大行星之一的天王星將被全食的紅月亮掩蔽而發生「月掩天王星」。一般情況下，即使出現「月掩天王星」，由於月亮和天王星亮度差異太大，難以觀察，但此次發生時剛好月亮處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極佳觀察條件；台北市立天文館也提及，「月掩天王星」，若今年不看，要西元4344年才會再出現，有興趣絕不能錯過。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲在天候許可下，臺灣各地於日沒後東方天空可見「月面漸缺、變紅到復圓」的過程，期間正巧出現「紅月掩天王」現象。（圖／中央氣象局提供）
▲（圖／中央氣象局提供）
▲月全蝕各階段時間表。（圖／中央氣象局提供）

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