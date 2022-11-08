「月全食」今晚上演！血月將高掛1.5小時　賞月秘訣曝光

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月食現象每年都有，本世紀（2001～2100年）全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，臺灣總計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。明（2023）年將有1次半影月食及1次月偏食，臺灣均可見，至於下次臺灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。
本次月全食的過程，自臺灣時間11/8傍晚16點01分起，由「半影食始」揭開序幕、17點09 分「初虧」、18點16 分「食既」、18點59分「食甚」、19點42分「生光」、20點49 分「復圓」，最後在21點58分「半影食終」結束， 共歷時5小時又57分鐘，在全食階段間，有「血月」之稱的紅月亮更將在夜空高懸長達1小時26分鐘，用肉眼即可觀賞
氣象局提醒，今日傍晚至晚間的月全食期間，迎風面宜蘭、北海岸、大台北地區仍是雲量多、容易有短暫雨的天氣，因此越往西半部、賞月條件越佳；不過傍晚月亮初升時，有些山區的午後對流雲還沒消散，可能會暫時遮蔽東方視線，因此待到時間越晚，賞月條件有機會越佳。
而在月全食期間，大約19：05時，八大行星之一的天王星將被全食的紅月亮掩蔽而發生「月掩天王星」。一般情況下，即使出現「月掩天王星」，由於月亮和天王星亮度差異太大，難以觀察，但此次發生時剛好月亮處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極佳觀察條件；台北市立天文館也提及，「月掩天王星」，若今年不看，要西元4344年才會再出現，有興趣絕不能錯過。