不婚成趨勢！單身族轉嫁獨老風險　必備保單看這裡

▲不婚成趨勢，專家建議單身族可善用保單，轉嫁退休及獨老風險。（圖／全球人壽提供）
▲不婚成趨勢，專家建議單身族可善用保單，轉嫁退休及獨老風險。（圖／全球人壽提供）

記者顏真真／台北報導

2022-11-08 10:35:53

根據內政部統計，2021年結婚對數創新低，降至11萬4,606對，10年內減少近3萬對，顯示「不婚」已成趨勢。雖然單身族群多了自由，但仍需考量不要造成家人的負擔，尤其保險該怎麼買才能轉嫁獨老風險？壽險業認為，長期照顧險是獨老生活必備保單，另年輕單身族應建構好醫療保障，除終身醫療險加定期實支實付險，有餘裕再添加利變型壽險，而資深單身族群則是及早布局退休後現金流來源，並轉嫁可能造成侵蝕退休金的風險，可加強重大傷病險、癌症險，才能優雅度過自己的獨老生活。

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即將上映的台劇《你的婚姻不是你的婚姻》預告中揭示婚姻中各種困境，促使大家深思「結婚」在人生中的必要性。而剛奪下金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎的謝盈萱，不管是在《俗女養成記2》還是《四樓的天堂》更是演活現代女性進入婚姻前的抉擇心境及與上一輩之間對婚姻的歧見。而影響國人不婚不生的原因，包括經濟因素、家庭因素等，根據求職網調查，目前仍未婚且無子女的受訪者中，有62.2%心中「沒有」結婚計劃，不婚的前3大原因就是「自認收入只能養活自己」、「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」、「買不起房子」。

全球人壽就指出，確實很多單身族群害怕未來獨老生活會遇到失能、失智的情況，不僅要自己照顧自己，還要面臨長期照護的龐大支出。因此，建議單身族群一定要優先選擇長期照顧險，預備失能及長期照顧費用，除了要有一次性理賠金之外，還能按月給付生活金，讓自己享有好的照顧品質。

若依照年齡來分眾，全球人壽表示，年輕單身族群收入有限，但相對花費也不會像已婚有小孩的三明治族群來得多，所以一定要趁年輕同時兼顧退休規劃與基本保障，才能優雅地面對獨老生活，建議年輕單身族群可以預先將基本保障做好規劃，趁年輕體況佳、保費較低的時候，透過終身型的醫療險來搭配定期型的實支實付醫療險，趁早建構基本醫療保障，分擔醫療費用並享有更好的醫療品質。

若財務仍有餘裕，建議年輕單身族群善用時間優勢，可及早累積資產，提前布局退休規劃。比如可善用利變型壽險來當作退休金準備工具，常見作為退休規劃的保險如利變增額壽險及利變還本壽險。利變增額型壽險，可滿足想要累積退休金，或家庭保障及資產累積全都要的需求。對於預算充裕且想要盡快累積資產的人，可選擇短年期繳費；若是預算有限，則可選擇長年期繳費，降低每期繳費壓力。而利變還本型壽險，則是可滿足想定期領錢的需求，一般在投保後每屆滿保單週年日，即可領到生存保險金，直到身故。

近年來疾病有年輕化、慢性化的趨勢，全球人壽認為，若是超過40歲以上的資深單身族群，此階段除了應該具備基本保障並持續累積資產，建議可以把重點放在重大傷病險、癌症險，避免因為突發重大傷病的大額開銷需求，侵蝕辛苦累積的財富成果。

由於一旦罹患重大傷病或是癌症，需要經常出入醫院或休息療養，甚至可能會影響到工作，導致收入減少或停頓。龐大醫療負擔與收入減少都會讓自身財務受到重大威脅。因此，如果能選擇一次性給付的重大傷病險，可在發病初期選擇較好的治療方式並填補收入減少的經濟風險；同時，也建議再搭配多次給付型癌症險，初次癌症、復發、移轉或其他新發癌症需要治療，只要符合條款約定，都能申請理賠，可減輕長期抗癌過程中相關醫療與生活支出壓力。

壽險業也強調，單身族群也許沒有自組家庭的負擔，但也代表除了父母或兄弟姊妹之外，家人網絡支持也變得更加單薄，若在年輕時就遇到失能、失智等無法自理的情況，至少還有保險金可以讓家人運用，不成為家人的負擔；若是退休後，親人離世不在身邊，至少自己已準備好醫療照護資源及退休金規劃，可優雅面對獨老生活。

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