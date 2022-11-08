年末點數快到期！高鐵加價購新品最高省1400元

時序已近年底，許多消費者手上都有許多會員點數、信用卡點數即將到期，台灣高鐵公司今（8）日提醒TGo會員，趕快檢視會員帳戶，為即將到期的點數規劃最佳使用方式。高鐵會員TGo「點數365」平台精選近300種商品，除了純點兌換品項外，並提供多種點數加價購的商品選擇，讓您的點數完全不浪費，怎麼換都「兌」。
台灣高鐵公司表示，「點數365」平台最新推出的「點數加價購」商品，是TGo會員燃點的最佳選擇，本次結合萬國通路、舊振南、阿聰師的糕餅主意等9大知名品牌，只需少少的點數，就可用優惠價格，加價購買各種優質商品。除200點加350元即可購買「阿聰師的糕餅主意 小芋仔-流心內餡」，市價420元，300點加450元即可購買舊振南12入鳳梨酥禮盒，市價540元，讓小點數也能發揮大價值。歡迎TGo會員現在就進入「點數365」平台，挑選喜愛的商品，讓TGo點數發揮最大效益，兌換優質好禮。
此外，持有更多點數的TGo會員，兌換「點數加價購」商品則可省更多，以萬國通路前開式商務箱為例，市價6980元的萬國通路前開式商務箱，只要100點就可用5580元加價購買，現省1400元；若使用2500點則只要加價4450元，更可節省2530元，在疫情限制逐漸解除的此刻，正是換購旅行用品的最好時機。
TGo點數累積簡單，除購票乘車可累點外，也可轉換指定銀行之紅利點數。高鐵公司未來也將持續針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，提升TGo會員權益、兌換便利性及兌點實用性，回饋會員對高鐵公司的支持。歡迎尚未成為TGo會員的民眾現在就加入，讓TGo點數成為您的生活好夥伴，累積您的美好旅程、盡享專屬超值優惠。