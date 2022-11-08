大反轉！高虹安助理案風波 林耕仁喊話：選舉別以訟止謗
國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料民眾黨新竹市長候選人高虹安，要求助理上繳加班費爭議，林耕仁原預計今（8）日上午赴調查局北部地區機動工作站提供事證，但卻臨時取消。對此，林耕仁稍早召開記者會說明，經團隊評估，認為選舉應回歸政策討論，他強調「不要以訟止謗」。
林耕仁今親上火線召開記者會表示，選舉是公開檢驗過程，這場新竹市長選舉受到全國媒體輿論高度矚目，候選人操守品德、政策願景都檢視全面檢視，讓選民神聖選票選出正確的人選。他也強調，經團隊審慎評估，認為選舉已到最後衝刺階段，必須回歸新竹市政討論與願景規劃，新竹是我們的共家，希望未來新竹能更好，可以是宜居的好所在。
林耕仁強調，針對新竹市長許多相關問題，他身為候選人提出了很多疑問，「不要以訟止謗」，相信新竹選民會有自己判斷與選擇，也希望網軍與特定側翼，不要帶風向做不實指控，別再有詆毀抹黑。
媒體追問，為何今取消前往北機站？林耕仁重申說，這是競選總部大家共識決定，認為選舉要回歸政策討論主軸，不要以訟止謗，至於相關輿論焦點，選民自有判斷。他直言，本要將立場說明清楚，但經競選總部討論後，還是要回歸正常面，把政策與願景讓市民知道。
至於未來是否針對高虹安案子繼續爆料？林耕仁表示，選舉到最後衝刺階段，必須回歸新竹市政討論與願景規劃。他也提到，所有市民希望選舉是走正向方向，還是認為在最後階段，要用願景、政策讓市民給予他肯定和支持。