J.Sheon帥挺FERRAGAMO登101概念店中店 肖想31萬水晶褲
▲義大利精品Salvatore Ferragamo隨新創意總監Maximilian Davis上任，以「FERRAGAMO紅」活化品牌魅力，重燃世人對經典老牌的渴望。2023春夏前導膠囊系列於台北101旗艦店，開設全球限定FERRAGAMO全新概念店中店，重現秀上磅礡氣勢的NEW FERRAGAMO紅色空間，並找來J.Sheon與Karencici站台揭幕。（圖／記者蕭涵云攝）
近百年義大利精品品牌Salvatore Ferragamo，於新創意總監Maximilian Davis上任，宣布推出全新Logo並正式更名為FERRAGAMO。旋即於米蘭時裝週以「FERRAGAMO紅」活化品牌魅力，重燃世人對經典老牌的渴望。在明年3月正式上市前的2023春夏前導膠囊系列，於全球17個指定專門店快閃30天限期販售，台北101旗艦店與米蘭、紐約、巴黎、東京等一線都市齊名、今（8）日正式開賣，全球限定FERRAGAMO全新概念店中店，率先重現秀場上磅礡氣勢的NEW FERRAGAMO紅色空間，並找來J.Sheon與Karencici站台揭幕。
出席開幕記者會的J.Sheon與Karencici，穿上一紅一黑的麂皮及水晶時尚造型，搭配各自喜愛的2 023春夏包款與鞋履單品。J.Sheon身穿全台只有2件的31萬超閃水晶褲，以手工熱燙超過1萬顆施華洛世奇水晶後再拼縫而成的最新單品，令J.Sheon相當心動，直誇版型很好「穿起來很酷也相當舒服」，常穿真皮褲的J.Sheon也不認為會過重，認為穿上Event、晚會或表演都很適合。
曾花30分鐘思考便買下7～8萬外套的J.Sheon，被Karencici爆料是衝動型購物。J.Sheon認真分析，他會思考想買的單品適合什麼場合穿著、和自己原有的服裝搭不搭襯等；不認腦波弱的J.Sheon，雖然得知水晶褲做工後有猜中價格，但忍不住嘟囔「有點太誇張」還是要三思，受訪時直接起身展示起褲子的閃爍質感，令好友Karencici也在旁邊勸敗「買啦！又顯腿長」，連現場訪問媒體都一起加入鼓譟陣容，讓J.Sheon緊張求饒「讓我思考一下」。
Karencici則穿上修身露背長洋裝，搭配裝飾Gancino經典標誌鞋跟的Elina ▲左起：音樂型男J.Sheon與創作女伶Karencici以一黑一紅時尚造型現身。（圖／記者蕭涵云攝） 鞋款與夕陽渲染Wanda包，讓J.Sheon開口直誇「高級中帶點可愛」。她坦言原本以為造型鞋款很難駕馭，結果出乎意料地舒適好走，讓其實平常表演工作之餘不太穿高跟鞋的Karencici，大讚「很難得看見設計特別，卻又好走好行動的高跟鞋」，是全場最想帶走的單品。而Karencici隨後也坦承自己可能是比30分鐘更快下手的衝動型購物者，直呼和J.Sheon「兩個人真的不適合一起逛街，太危險了」，笑翻全場。
全球限定FERRAGAMO全新概念店中店，精選自2023春夏系列中的前導作品，即日起至11/30於
台北101快閃登場，佔地60平方公尺將「FERRAGAMO紅」宛如夕陽漸層般渲染整間店內，象徵現代摩登中帶有自我個性的叛逆氣息。首度亮相的前導系列囊括多款秀上令人眼睛一亮的指標性服飾與全新經典單品，從向性感巨星夢露致敬的紅色水晶套裝，到帶有戀物主義色彩的馬術風格裝飾長褲、空靈知性的貼身麂皮洋裝等。更公開了Maximilian Davis重新詮釋經典的Wanda包、嶄新特殊輪廓剪裁的鏤空包款、裝飾Gancino經典標誌鞋跟的Elina 鞋款、時髦又性感的涼鞋、與展現Maximilian極簡主張的樂福鞋款與靴 款等全新經典配飾。值得注意的是，前導系列僅於全球17個指定專門店快閃30天限期販售，台北101旗艦店與米蘭、紐約、巴黎、東京等一線都市齊名。
Maximilian Davis新官上任便以好萊塢式的文藝復興主義，獲得滿堂彩。隨創始人手寫字體Logo走入歷史，品牌確實迎接摩登新意，9月於米蘭時裝週登場的Maximilian Davis首場時裝秀，找來韓國大勢女團TWICE成員孫彩瑛與傳奇超級名模黑珍珠Naomi Campbell驚喜現身為秀上嘉賓，足見品牌新舊時代兼容的決心。新季向品牌歷史中的好萊塢精神致敬，自1959年為巨星瑪麗蓮夢露所訂製的紅色高跟鞋擷取靈感，以迷人的「FERRAGAMO紅」貫穿全場，為百年老牌注入活力；重新詮釋經典Wanda包的嶄新比例、別出心裁的建築結構肩背包、標誌性Gancini符號鞋跟，引起時尚迷關注。
▲全球限定FERRAGAMO全新概念店中店，精選自2023春夏系列中的前導作品，率先於台北101快閃登場。（圖／記者蕭涵云攝） ▲新任創意總監Maximilian Davis重新詮釋典藏的Wanda包，透過光亮飾面及全新比例打造新鮮趣味。（圖／記者蕭涵云攝） ▲裝飾標誌性Gancini符號鞋跟的Elina鞋款。（圖／記者蕭涵云攝） ▲台北101全新概念店中店，佔地60平方公尺將「FERRAGAMO紅」宛如夕陽漸層般渲染整間店內。（圖／記者蕭涵云攝） ▲台北101全新概念店中店可買到秀上令人眼睛一亮的前導系列單品。（圖／記者蕭涵云攝） ▲FERRAGAMO 2023春夏系列前導作品全球同步展售，將於即日起至11/30於台北101全新概念店中店限期登場。（圖／記者蕭涵云攝）