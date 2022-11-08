爭取18歲首投族支持！大馬政治人物玩抖音、推特成風潮

▲馬來西亞第15屆全國大選起跑，政治人物開設社群帳號，積極爭取18歲首投族支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞第15屆全國大選起跑，政治人物開設社群帳號，積極爭取18歲首投族支持。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

2022-11-08 11:30:00

2022年1月16日開始，馬來西亞民眾只要年滿18歲就會自動登記為選民，約有580萬名18歲以上國民成為選民，其中有120萬人是18歲至20歲的年輕人，也成為馬來西亞本屆全國大選各路人馬爭取拓展的重要票源。其餘460萬是從未登記為選民的21歲以上國民。

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馬來西亞第15屆全國大選競選已經開跑，投票時間訂於11月19日，各黨候選人積極在全國各地選區的咖啡店、巴剎拜票，這次約有120萬名18歲至20歲的首投族，成為各政黨爭取目標。不過政治人物坦言摸不透年輕人的政治傾向，只能透過盡力接觸爭取支持。

年僅29歲的馬來西亞民主聯合陣線主席賽沙迪（Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman）被視為最擅長使用社群平台接觸年輕選民的政治人物，他的TikTok帳號有超過81萬粉絲，雖然這些網路上的支持者不一定都能轉化為實質的選票，但賽沙迪確實善於應用社群和年輕人互動，藉此發揮影響力。他在接受媒體訪問時也對年輕選民喊話，「你可以遠離政治，但政治並不會因此遠離你。如果不滿意大眾運輸就去投票；不滿意工作難找就去投票；不滿意教育品質就去投票。」

另一名同樣在網路上相當受到年輕人喜愛的是前衛生部長凱利（Khairy Jamaluddin），他採取的競選策略是「陸空並行」，一邊沿街拜票，一邊則是廣開社群帳號爭取年輕選民支持。像是透過臉書、推特招募競選志工，短短兩天就有1500人登記參加「凱利團隊」（#TeamKJ）。他大量使用推特hashtag的做法，也符合年輕人喜愛的溝通方式。

凱利接受媒體訪問時表示，對於各陣營來說，年輕人的投票意向難以捉摸，因為候選人無法實際接觸每個選民，因此必須擬定網路競選策略，透過線上線下同步進行的方式接觸首投族。凱利擁有包括臉書、推特、Instagram、TikTok等社群帳號，經常在線上分享與年輕人互動的影片和照片，他強調，「我希望年輕人對政治感興趣，聽聽候選人的說法，花時間了解候選人，和朋友討論交換意見，再決定要選誰代表這個選區。」

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