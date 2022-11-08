麥當勞「雞塊買6送6」 炸蝦天婦羅牛肉堡回歸：大嗑雙蝦
麥當勞又來寵客！今（8）日宣布回歸炸蝦天婦羅海陸雙堡，今年Signature極選系列限期回歸「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」，還能一次大嗑兩隻完整炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」，超澎湃美味；早餐也有香濃蕈菇與滑嫩炒蛋來加菜。更祭出年終優惠大放送，麥當勞歡樂送獨家優惠「雞塊買6送6」，冷／熱經典美式或酥嫩鷄翅也有「買1送1」！
大家最關心的麥當勞速食優惠年終優惠大放送！11/9～12/20，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿33元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「Y2022」，即享6塊麥克鷄塊或經典美式（冰／熱）或酥嫩鷄翅「買1送1」，人氣最高的麥克雞塊相當於買6送6，超值優惠別錯過（贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用）。
2021年首度推出、開賣三週即提早完售的「炸蝦天婦羅海陸雙堡」，當時首週竟創下全台每分鐘售出37顆的驚人成績。今年Signature極選系列11/9～12/20限期回歸「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」，開吃豪華海陸；還有能一次大嗑兩隻完整炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」，海鮮控可不能再錯過。同時間早餐也有香濃蕈菇與滑嫩炒蛋來加菜，期間限定登場的還有「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」。
以及McCafé攜手「優遊吧斯」，催生台灣本產唯一獲國際環保組織「雨林聯盟認證」咖啡豆，「阿里山雲霧單品咖啡」也將於11/9起限量開賣。透過麥當勞APP「隨買店取」或「LINE禮物」電子商品券可享75折優惠價；購買冷／熱飲咖啡，每杯送一個單品杯墊。
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