控教育部獨厚大專教師兼職　全教產：教師兼職應公教分途

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但規定「公立學校兼任行政職務教師不適用第十四條及第十五條規定；其經營商業、執行業務及兼課、兼職之範圍、限制、程序等相關事項之辦法，由各該主管機關定之。」
全教產理事長林碩杰指出，公立學校兼任行政職務教師兼職辦法，則授權教育部（主管機關）另定之，但公立學校未兼行政教師卻隻字未提，理應循公教分途（公務員與教師分途）的原則，開放未兼行政教師兼職的限制，但從教育部的草案內容，發現竟比公務人員更嚴格。
他說，長期以來，教育部透過「公立各級學校專任教師兼職處理原則」禁止基層教師兼職，規定「專科以上學校教師於寒暑假期間之兼職時數得由各校自訂兼職時數上限規範，不受前項規定限制」，也就是說大學教師寒暑假期間的兼職時數不受限制、大學教師兼職費上限不受支給規定的限制，但中小學教師則無同等對待，批評教師兼職處理原則有分「大小漢」。
林碩杰表示，年金改革後退休金大減，但退撫基金仍然籠罩於用罄的危機，教育人員退休金岌岌可危，近年調薪幅度亦跟不上通膨及提撥率調高的腳步，教師若未雨綢繆先行自食其力，在法定工作時間以外兼職，為自己的退休金打算，卻限制重重。全教產於109年即函詢教育部及縣市政府有關教師應開放兼職一案，竟全遭拒於門外。
依據銓敘部及教育部資料，政府針對112年個人專戶制新基金目前只有規劃至85歲，112年起新進教師的退休金個人帳戶制，到85歲之後恐已用罄。全教產呼籲，現行「勞動基準法」並未剝奪勞工兼職之權利，教育部應停止侵犯基本人權，限制基層教師不得兼職，停止不合時代潮流、且違反平等權原則的規定。