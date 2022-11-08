綠營也推1280+月票　賴香伶：歡迎模仿、請務必落實

▲民種黨桃園市長候選人賴香伶。（圖／賴香伶競辦提供）
▲民種黨桃園市長候選人賴香伶。（圖／賴香伶競辦提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-08 11:56:48

民進黨北北基桃市長候選人今（8）日宣布將推動每月1200元的「首都通交通月票」，除了雙北捷運與公車外，還將納入公共自行車、台鐵、國道客運等交通運具，適用範圍從原本雙北捷運1280月票，擴增至基隆市、桃園市。對此，台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，她早在8月就提出桃園應與雙北整合1280月票無限次搭乘政見，歡迎藍綠大黨仿效，但請各陣營務必落實承諾。

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賴香伶上午前往中壢區環北路、中華路口向通勤族進行街頭拜票，對於鄭運鵬今日提出「1200首都通月票」，賴香伶表示，她早在8月就提出桃園應與雙北整合1280月票無限次搭乘政見，張善政9月底跟進，如今選前十多天鄭運鵬才仿效提出，這是台北市首先提出政策，她歡迎藍綠大黨仿效，但請各陣營務必落實承諾，過去中央態度消極，現在交通部應儘速出面協調整合。

賴香伶表示，1280月票正式名稱為「公共運輸定期票」，民眾持悠遊卡購買搭乘台北捷運、公車可在30天內無限次數搭乘，這是由臺北市政府與新北市政府自2018年4月16日實施至今，搭乘費用超過1280元部分，是由台北市政府、新北市政府分擔，分擔方式是計算每趟次乘車起點、終點於所轄市區範圍，計算分擔款比率，目前台北市與新北市每年各自分擔約6億、4億餘元，合計補貼約10億餘元，這對鼓勵雙北通勤族搭乘捷運、公車非常有幫助。

賴香伶指出，但桃園除了少數公車路線納入外，台鐵、機捷、多數公車路線都沒有納入，導致出現許多亂象，例如機場捷運長庚醫院因票價高，搭乘人數稀少，但站外的往台北公車站牌擠滿大批等候乘客，許多使用1280月票乘客擠公車，難怪機場捷運會嚴重虧損，因此她在8月份就提出台鐵、桃園捷運加入1280月票政見，獲得許多通勤族認同。

賴香伶表示，這項政策是由台北市政府邀請新北市政府共同推動，當時台鐵因為票證系統問題無法參與，如今台鐵表明票證系統可在明年8月完成更新，過去中央政府、交通部態度消息，遲遲沒有動作，如今交通部如要補助經費，應該儘速邀集北北基桃市政府協調，就各地方政府如何分攤款項？各交通業者分擔比例？進行協商，福國利民的政策，歡迎模仿，但請行政院、交通部儘速落實推動，說明將如何補助？補貼多少款項？希望此事真能落實，不要淪為選舉口號而已。

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