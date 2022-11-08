嘆盧秀燕空氣沒換新　綠揭蔡其昌實績：台中人可重新選擇

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謝子涵表示，當攤開天下雜誌2022年的縣市長評比，在最能代表一位首長能力展現的「施政力」評比中，台中市不僅僅是六都最後一名，也是全台灣排名後段班。在財政、交通事故、空氣品質、犯罪、治安，以及推廣城市特色、滿意指標都不如人，盧秀燕執政下的台中停滯不前，城市退步。
謝子涵感嘆，曾幾何時，台中市不只在分數指標上輸給其他城市，更是羨慕其他城市超車台中。高雄的建設都一直在動工，捷運一條一條在蓋，台中捷運藍線一年一年空轉落後。
謝子涵表示，大家是否曾羨慕高雄有國際燈會、有港灣設計展、最美的輕軌龍貓隧道？南台灣的屏東縣年年成為第一名評比的城市，有獲獎無數的建設，以及吸引大量觀光客的網路版面，更有每一位縣民打從心底「我屏東 我驕傲」的榮譽感。
反觀台中4年來在盧秀燕執政之下，市府有任何一個令大家感到驕傲的事情嗎？這些就是台中城市競爭力倒退的實際案例。
謝子涵表示，城市要前進，一定要有執政效率與願景的市長，蔡其昌在立法院擔任副院長，關心城市與企業的永續發展，在中華職棒擔任會長，促成第六隊讓運動發展大邁進。若他當選市長，第一，4年內要讓藍線動工，另外再核定4條捷運路線，打通大眾運輸的路網；第二，也要加倍照顧青年朋友，4年興建8000戶的社會住宅，成立青年事務專責單位，讓台中成為對青年最友善的城市；第三，要照顧長輩與孩童，健保補助只多不少、敬老愛心卡更好用，公托倍增再倍增，4年內達到2000名額、國中、小學營養午餐免費、推動台中FUN樂園計畫，翻修公園打造台中成為最好玩的樂園城市。
謝子涵表示，拜託大家，11月26日一起為台中回家投票，讓台中人不應該只能羨慕其他城市，讓自己的城市驕傲。4年的停滯，台中人可以重新做選擇，希望能夠一起讓城市改變、贏回光榮，更別忘記「18歲公民權」也要投下同意票。