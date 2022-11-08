海撈千萬！假健檢助中客來台賣淫 中山醫院前院長遭起訴
日前檢警查獲一名中國籍女子，以台北市中山醫院的醫療收據申請來台健檢，不料抵台後卻是在從事賣淫工作，深入追查發現，該院從2016年起，以此方法協助逾2萬名女子入境，並從中賺起1785萬元，台北地檢署今天（8日）依違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪嫌，起訴前後任院長李偉政、謝士明等7人。
據了解，依內政部規定，中國籍民眾在台灣醫學中心健檢，費用至少要2萬元，非醫學中心下限則是1萬5千元，為了符合規範，旅行社便和中山醫院達成合作，以每次2500至3000元不等為代價，填寫不實健檢資料，浮報超過1萬5000元，並開立收據，等中客來台後，再由院方將剩餘的1萬餘元退還旅行社作為退傭，雖有些中國籍人士來台確實從事健檢，但也有人假借健檢名義，實際上卻是從事賣淫。
檢方調查發現，中山醫院從2016年前院長李偉政任職時期起，便與旅行社合謀，共計協助1萬7826人來台，而現任院長謝士明於2019年6月到2020年5月間，也申請8468人次，不法所得達1785萬元。
因此除李偉政、謝士明外，中山醫院副院長李士銘、中山醫院兼院部秘書沈淑貞，長榮、台大、堡勝達旅行社負責人夫妻蔡長榮、徐若婷，光彩旅行社負責人彭廣正等人，今天也一併遭到起訴。（編輯：陳苾暐）