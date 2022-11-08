7-11神進化！門市開賣「現夾滷味」 一星了凡滷汁加持
還有什麼東西是7-11買不到的？繼關東煮、現烤專櫃之後，迎接冷颼颼的冬季到來，7-11今（7）日宣布門市將開賣「現夾滷味」，且滷汁是由新加坡米其林一星「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」特別調製，11月中旬陸續在大台北地區100間門市販售，預計年底前導入全台超過1000間門市。全家則化身「巷口鍋物專賣店」，在門市開賣近200款鍋物商品，並祭出火鍋商品3件8.8折、有機菜葉3件100元促銷，吸引民眾隨時吃鍋。
鎖定冬季最賣的冒煙商機，7-ELEVEN推出全新鮮食品牌「星級饗宴」複合熱食自助區，首波就端出「星級滷味」，由新加坡米其林一星「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」調製獨家滷汁秘方，使用八角、當歸、桂皮等10多種中藥材、辛香料製成，搭配多達14種滷味食材，像是適合浸滷、容易吸收滷汁的「滷味三寶」：炸豆包、蘭花干、天婦羅，以及現夾滷味不可或缺的蘿蔔、貢丸、黑輪等。
除了經典滷味食材，愛吃肉的肉肉控則不能錯過「滷味五花肉串」，預計在11月下旬推出。消費者可自行夾取喜愛的食材盛裝在碗內，再淋上特調的「一星滷汁」，也能依個人喜好自由搭配科學麵、春雨、黃金豆皮卷（鈴鈴卷），免預煮、浸泡一下子就能食用。「星級滷味」首波於11月陸續在大台北地區100間辦公、交通轉運、學區等門市導入，後續將擴大到中南部地區，預計年底前在全台導入超過1000間門市。
鎖定冬季進補求，全家超商則化身「不打烊巷口鍋物專賣店」，以濃郁系湯底、個人鍋物為兩大主軸，在實體店舖、線上通路推出逾千項周邊商品，滿足小家庭與個人自煮客的吃鍋需求。門市將開賣近200款鍋物商品，包含黃亞細、東遠、九州博多華味鳥等濃郁系湯底，也有配料沾醬、冷凍生鮮、蔬菜等，另有雅方、老四川、海底撈等個人鍋物，一人吃鍋更方便。即日起至明年2月21日期間，店內指定火鍋商品享3件8.8折，指定有機菜葉則有3件100元折扣。