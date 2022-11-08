台鐵公司化子法爭議未止　時力黨團嗆：別跑程序

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針對交通部長王國材昨日表示「台鐵員工若國定假日不出勤將讓營運永不安定」，台鐵產工認為勞工在國定假日的出勤同意權，是勞基法保障下不可打折的權利，而過去長年消極營運的管理方式，事實上才是員工人事不安定及公司亟需改革的本因，台鐵將合法行動扭曲，完全是預設立場、打擊全體員工士氣。
台鐵產工認為，公司化過程的黑箱作業才是造成員工恐慌、營運永不安定的關鍵，更讓許多員工萌生離退，譬如近期流出「台灣鐵路股份有限公司從業人員薪級表」草案，目前現行佐級人員薪點至多可達 430，但草案修正後此薪級表至多卻僅有 370，交通部黑箱、消極敷衍的態度處理留才方案，已造成台鐵員工極大的恐慌。
時力黨團副總召陳椒華針對預告期爭議指出，台鐵公司化子法公告時間僅短短 3 天，但行政院早在 2005 年即函示預告期不得少於 7 天、甚至在 2016 年改為不得少於 60 天，除非情況急迫、或者情況特殊，對此，交通部人事處長蔡英良備詢時表示，因草案沒有涉及人民權利義務關係，台鐵企業工會全程參與，有相當長時間可表達意見，所以縮短公告期間。
陳椒華駁斥，考量鐵路員工各職種工作型態不同，若需充分討論與表達，短短 3 天並不充足；且行政院近期對公務員加班費、工時改制相關辦法，公告時間仍給予至少 14 日預告期給予社會各界表達意見。陳呼籲交通部應延長預告期，至少要 14 天，讓國人及台鐵同仁得以充分陳述意見，不要假民主，罔顧國人及員工權益。
時力黨團總召邱顯智則表示，這次公布的草案第 9 條恐將違反《勞動基準法》第 37 條與第 39 條規定，勞基法是勞動權益的最低標準，然而該草案第 9 條要求，為了維持正常營運，繼續任用人員除了必須放棄國定假日休假的權利，還得依照台鐵的排班方式照常上班，草案實際上把已經是最低標準的勞基法進一步掏空。
邱顯智進一步說明，過去在實務上，台鐵及許多輪班制的國營事業，是用班表來處理同意假日挪移和排班的問題，也就是針對該年度或該月份給出挪移與排班同意。但現在卻打算透過子法規定一勞永逸，讓一次性的同意變成萬年同意，對於勞工同意權的影響，恐會造成史無前例的重大衝擊。
立委王婉諭也指出，子法牽涉諸多台鐵員工的權利義務，卻僅公告短短３天，儼然只是在跑行政流程，而非真的想要讓各界表達意見。王婉諭委員提醒台鐵局及交通部，此舉影響的不僅是這次公告的兩項草案，恐怕也會影響後續與企工、產工尋求共識的信任基礎，讓其他子法更難透過協商產生共識。