政大率團參訪東南亞　往南推動海外實習

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行政團隊也前往當地BITEC教育展（DEK-D TCAS），有不少學生表達對赴台留學的高度興趣，其中不乏中文程度優異的學生，都先行自主上網查找資料，並直接親臨政大攤位詢問申請細節。湯京平樂見透過實體交流，讓更多泰國在地生認識政大在教學與研究的指標地位，吸引他們以實際行動到台灣來探索與學習。
此外，團隊也拜會法政大學，以社會實踐、推動學生海外實習與創業等方面進行交流；該校院長Saifon Suindramedhi曾於疫情前到臺灣參訪政大的社會實踐（University Social Responsibility，簡稱USR）田野計畫，疫情後兩校重逢，期能再續前緣，其中前副校長Pronchai Trakulwaranont也藉此機會傳達了臺商在泰國東部經濟走廊面臨困境，亟需各界更多關注與支持。
結束泰國訪問行程後，隨後一行人前往雅加達，參訪印尼大學與印尼IPEKA 高中。政大團隊此行以印尼作為海外實習合作的重點開發地區，因印尼的人口組成及龐大的消費力，造就了新型態商業模式的蓬勃發展。湯京平表示，雖然很多學生會優先選擇歐美作為海外實習第一站，但如印尼這樣人口紅利高、新商機潛能無限，且對臺灣有一定熟悉度的國家，才是真正遍地黃金之地。而此行拜會的在地優秀華商均慷慨伸出橄欖枝，歡迎政大學生將印尼當作走入全球職場的第一站。
跨境電商加速器印尼火箭Rocketindo以品牌代營運見長，成功讓如86小舖、媽媽餵等臺灣品牌於印尼落地生根；而在地嬰母用品領導品牌Mooimom亦是臺人海外創業成功的典範。這些具備強大創新能量、以「臺灣經驗」取得在地市場成功的企業，期待以行銷、傳播領域見長的政大學生加入其行列，共創產業下一波發展。車用機械製造商PT. Intermesindo Raya提到，與臺灣的產學合作早已行之有年，展開雙臂歡迎政大訓練出來，具備創新創意及跨領域思維的學生。為知名品牌Nike、Adidas、Timberland等鞋類代工的寶成工業也表示，非常需要通曉當地語言之政大印尼籍畢業生加入管理團隊。
在國界消弭、人才及資源均快速流動的時代，讓學生兼備在地素養與國際視野，足以面對全球職場的挑戰，是當代高等教育的首要課題。政大鼓勵學生於在學期間就開始累積國際移動能量與實戰經驗，以促進國家經濟發展及提昇國際競爭力。