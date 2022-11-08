農牧用地變砂石山　2立委控苗栗徐耀昌涉圖利鍾東錦

▲由左至右依序是立委洪申翰、沈發惠8日前往台北地檢署，按鈴告發苗栗縣議長鍾東錦違反區域計畫法、苗栗縣長徐耀昌涉犯貪汙圖利（圖／記者潘千詩攝，2022.11.08）
▲由左至右依序是立委洪申翰、沈發惠8日前往台北地檢署，按鈴告發苗栗縣議長鍾東錦違反區域計畫法、苗栗縣長徐耀昌涉犯貪汙圖利（圖／記者潘千詩攝，2022.11.08）

記者潘千詩／台北報導

2022-11-08 12:16:562022-11-08 12:39:56

苗栗縣卓蘭鎮原本有一處農牧用地，結果被開挖成砂石山，立委沈發惠、洪申翰今（8）日檢具事證前往台北地檢署，指控苗栗縣議長 、無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦違法堆置砂石十餘年、苗栗縣長徐耀昌卻不依法開罰，按鈴告發鍾東錦涉違反《區域計畫法》22條、徐耀昌涉犯《貪汙治罪條例》之圖利罪。

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沈發惠說，苗栗縣議長鍾東錦有苗栗「砂皇」稱號，他所持有的卓蘭鎮水廠段農牧用地，十幾年來不斷擴張面積，長出了整座的砂石山。

沈發惠拿出歷年衛星影像空拍圖，指2006年當地依然是美麗的農田，但到了2009年農牧用地開始開挖，今天已經變成一座跟電塔高度相同的砂石山。沈說，鍾東錦已明顯違反《區域計畫法》，依法可處罰鍰、未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責。

▲由左至右依序是立委洪申翰、沈發惠8日前往台北地檢署，按鈴告發苗栗縣議長鍾東錦違反區域計畫法、苗栗縣長徐耀昌涉犯貪汙圖利（圖／記者潘千詩攝，2022.11.08）
▲由左至右依序是立委洪申翰、沈發惠8日前往台北地檢署，按鈴告發苗栗縣議長鍾東錦違反區域計畫法、苗栗縣長徐耀昌涉犯貪汙圖利（圖／記者潘千詩攝，2022.11.08）
沈發惠表示，昨（7）日立法院內政委員會前往「鍾公移山」現場會勘，鍾東錦競總的人推稱，土地是鍾的，鍾只是將土地租給砂石業者堆置砂石，房客的行為與房東無關；但根據資料顯示，鍾東錦2008年為統日實業之負責人，2009年卸下負責人職務後仍為統日實業之大股東，佔有22.5%股權。依空照圖顯示，2009年開始即有違法堆置的行為，鍾財產申報資料中，2016年曾申報事業投資及對統日實業之鉅額債權，這些都顯示鍾東錦顯然不是單純的房東，不是只把土地出租，而是共同正犯。

▲由左至右依序是立委洪申翰、沈發惠8日前往台北地檢署，按鈴告發苗栗縣議長鍾東錦違反區域計畫法、苗栗縣長徐耀昌涉犯貪汙圖利（圖／記者潘千詩攝，2022.11.08）
▲由左至右依序是立委洪申翰、沈發惠8日前往台北地檢署，按鈴告發苗栗縣議長鍾東錦違反區域計畫法、苗栗縣長徐耀昌涉犯貪汙圖利（圖／記者潘千詩攝，2022.11.08）
沈說，又場址疑似有開挖及掩埋情形，是否涉有《廢棄物清理法》、《土壤及地下水污染整治法》，也請檢方一併查明。

至於苗栗縣長徐耀昌，洪申翰表示，在鍾東錦的砂石場長年違法、破壞附近居民、果農的安危下，苗栗縣政府卻不依法作為，涉嫌包庇鍾東錦，明明手上有法規卻刻意不使用。

洪申翰說，從這次選舉可以發現，徐耀昌就是鍾東錦議長最大的支持者，大家可以想像，當縣長跟違法的議長在選舉上勾結時，試問基層公務員怎麼敢開罰？所以昨天我們到現場會勘，基層公務員甚至都是閉著眼睛回答問題，可以感受到他們的擔心、他們的發抖。

沈發惠說，依《區域計畫法》規定，苗栗縣政府應按次處罰、限期改善，未改善可斷水、斷電，更可處六個月以下有期徒刑或拘役。但縣府歷年來卻僅處以罰鍰，未要求確實恢復原狀，11年來只開罰91萬元，平均1年罰鍰8萬2700元，不痛不癢的金額，完全沒有嚇阻作用；徐耀昌當上縣長後，2017年至2020年間連一張罰單都沒開，這是明確的涉嫌《貪污治罪條例》包庇圖利罪。

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