農牧用地變砂石山　2立委控苗栗徐耀昌涉圖利鍾東錦

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沈發惠拿出歷年衛星影像空拍圖，指2006年當地依然是美麗的農田，但到了2009年農牧用地開始開挖，今天已經變成一座跟電塔高度相同的砂石山。沈說，鍾東錦已明顯違反《區域計畫法》，依法可處罰鍰、未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責。
沈發惠表示，昨（7）日立法院內政委員會前往「鍾公移山」現場會勘，鍾東錦競總的人推稱，土地是鍾的，鍾只是將土地租給砂石業者堆置砂石，房客的行為與房東無關；但根據資料顯示，鍾東錦2008年為統日實業之負責人，2009年卸下負責人職務後仍為統日實業之大股東，佔有22.5%股權。依空照圖顯示，2009年開始即有違法堆置的行為，鍾財產申報資料中，2016年曾申報事業投資及對統日實業之鉅額債權，這些都顯示鍾東錦顯然不是單純的房東，不是只把土地出租，而是共同正犯。
沈說，又場址疑似有開挖及掩埋情形，是否涉有《廢棄物清理法》、《土壤及地下水污染整治法》，也請檢方一併查明。
至於苗栗縣長徐耀昌，洪申翰表示，在鍾東錦的砂石場長年違法、破壞附近居民、果農的安危下，苗栗縣政府卻不依法作為，涉嫌包庇鍾東錦，明明手上有法規卻刻意不使用。
洪申翰說，從這次選舉可以發現，徐耀昌就是鍾東錦議長最大的支持者，大家可以想像，當縣長跟違法的議長在選舉上勾結時，試問基層公務員怎麼敢開罰？所以昨天我們到現場會勘，基層公務員甚至都是閉著眼睛回答問題，可以感受到他們的擔心、他們的發抖。
沈發惠說，依《區域計畫法》規定，苗栗縣政府應按次處罰、限期改善，未改善可斷水、斷電，更可處六個月以下有期徒刑或拘役。但縣府歷年來卻僅處以罰鍰，未要求確實恢復原狀，11年來只開罰91萬元，平均1年罰鍰8萬2700元，不痛不癢的金額，完全沒有嚇阻作用；徐耀昌當上縣長後，2017年至2020年間連一張罰單都沒開，這是明確的涉嫌《貪污治罪條例》包庇圖利罪。