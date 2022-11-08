陳時中遭抹黑鹹豬手 黃珊珊：活生生的藍綠惡鬥實境秀
民進黨台北市長候選人陳時中，近日遭到國民黨台北市議員徐巧芯，以數張照片及一段模糊影片，指控其對聯醫松德院區副院長李雅玲伸鹹豬手，引發社會各界議論。對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊則批評，就她看來這就是一場活生生的「藍綠惡鬥實境秀」。
黃珊珊指出，就她看來這是一件很單純的事件，卻故意被用來進行政治操作，「這個女性被人家拍已經很生氣了，還要道歉？我覺得身為女性我覺得這很不值得。」黃珊珊直言，這起事件就應該回歸事情的本質，不需要再用政治操作，藍綠惡鬥也不需要搞這種花樣。
黃珊珊強調，自己競辦的策略長翟本喬，早在一個月前就接獲相關爆料，「但是我們沒有認為這有任何操作的必要。」
翟本喬昨（7）日下午在臉書上PO文，透露早在一個月前就有匿名帳號將相關資料給他，他也進行了查證，「但結果顯示其中並沒有什麼應該作為選舉議題的事項，爆料人的動機也不明，所以我根本沒有提出到團隊去討論。」
翟本喬也將矛頭對準蔣萬安團隊，直呼他們的發文定調演變，也顯示他們半路上察覺事情不對勁，但為時已晚。事先沒有完整查證，無法將對方一擊斃命，代表蔣萬安不熟訴訟戰術，「做為一個市長候選人，更是要能夠掌握全盤的規畫，而不是且戰且走，一變再變。」