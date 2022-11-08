鴻海MIH發布Project X計畫！3人座電動車2023年底亮相

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MIH 聯盟指出，Project X將導人 MIH 工作小組開發之技術，包括動力總成、固定式充電或交換式換電兩套換電系統、去中心化身分認證(DID）資安防護等。
鄭顯聰在主題演講中透露，除了此次Project X的3人座小車，MIH後續將再釋出6人座、9人座車款，「MIH 並不只是在造車，而且是要創造更多的生活方式」，汽車上透過搭載人工智慧、自動駕駛、Web3 等最新技術，將實現末來共享、疫後社會的健康照護、數位醫療、休閒娛樂等各種應用，超越一般汽車，「Project X終極目的是發展成全球最指標性的平台。」
他進一步說明，Project X採用如積木般可替換、即插即用的模組化設計，讓夥伴快速打造符合自己需求的汽車 (BYov)，同時 BYOV模式的突破性在於讓供應鏈及生態圈夥伴於車輛開發的初期就能參與進來，此舉顛覆了傳統汽車行業在初始設計時就綁定平台的固有模式，並且能選擇，替換適合的委組件供應商，大幅提升生產製造及備料的彈性。
此外，MIH 聯盟也提到Project X的商業模式可以是B2B及B2B2C， MIH可與移動服務供應商、車隊運營商、物流服務商、新興汽車品牌合作，針對他們的需求開發車款。
MIH展示日今天吸引超過2000位現場和線上參與者，以及超過100家夥伴代表到場，包括鴻海集團、新興電動車車廠Karma Automotive、TomTom、美商國家儀器（NI）、東元電機、恩智浦（NXP）等，現場MIH工作小組也展示包括電池管理系統、去中心化身分識別、電動車電池動力系統等研發成果。