松湖變電所成北市選戰攻防焦點 黃珊珊：20多年才在說急
經濟部長王美花昨（7）日受訪時，針對北市用電問題爭議已久的「松湖變電所」提出看法，她表示台北市並不缺電，問題在於輸電，因此台電最盼望的，就是能與北市府在松湖變電所的規劃上好好合作，共同解決台北東區用電問題。對此台北市長候選人黃珊珊則怒批「找了10幾個地方你都不要呢？你沒有要檢討你本來設置的配置，然後20多年後你們才說現在很急？」
黃珊珊表示，針對變電所設置問題，當時每個議員都抗議設在住宅區旁邊，所以議員們也都很積極地替台電找地點，「那找了地方給他們，他們都不要，重點是這個。」黃珊珊直言，可能王美花之前不是經濟部長，所以不了解前面的狀況，當時找了10幾個地點台電都不要，「你沒有要檢討你本來設置的配置，然後20多年後你們才說現在很急，你們如果開了幾百場的說明會，那為什麼都辦不成？那表示你們根本都不急啊。」
而針對台電號稱三百多場的說明會，黃珊珊也相當不以為然，直言「他的說明會就是找兩個里長去聊一聊，就叫一場說明會；找了五個人坐下來聊聊天，也叫一場說明會。」黃珊珊質疑經濟部與台電，大型的說明會開過幾場？「然後只要有人抗議，包括委員議員民眾一講反對，他們就停下來。」甚至在柯文哲任內七八年間，只開過一場說明會，「所以不要告訴我他們很急，他們從來都不急。」
黃珊珊強調，限電是現在進行式，限電是百姓的感受，限電是隨時存在在台北市的不定時炸彈，所以中央一直在說蓋不蓋變電所，完全是模糊焦點，這跟百姓現在面對，包括企業要進駐，他們的電不夠，這件事情到現在不能解決，就一直跟你扯變電所。