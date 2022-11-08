MIH電動車「X」計畫！鄭顯聰拚2025年達到每年10萬輛目標
「MIH Demo Day」今（8）日登場！MIH 開放電動車聯盟於會中發布「Project X」計畫，預告3人座小型電動車示範概念車款，預計明（2023）年底亮相，MIH 執行長鄭顯聰受訪表示，「年輕人所需要的是一個生活型態，並不是只是交通工具」，因此會在車上針對自動駕駛、資安、健康等方面，使用不少「軟定義硬」的解方，透露「至少要10萬台才能夠有經濟生產規模」，拚最快2025年、2026年達成目標，以目前亮相的3人座小型電動車來說，價格大約會落在2萬美金，他賣關子提到，充換電的部分會用到Gogoro技術，「所以到時可到Gogoro拿電池，也可叫Uber Eats送。」
MIH 開放電動車聯盟今日在MTH Demo Day上發布「Project X」計畫，預告3人座小型電動車示範概念車款，預計將於明年底亮相，鄭顯聰透露，除了此次Project X的3人座小車，MIH後續將再釋出6人座、9人座車款，「MIH 並不只是在造車，而且是要創造更多的生活方式」，汽車上透過搭載人工智慧、自動駕駛、Web3 等最新技術，將實現末來共享、疫後社會的健康照護、數位醫療、休閒娛樂等各種應用，超越一般汽車，「Project X終極目的是發展成全球最指標性的平台。」
鄭顯聰於致詞後接受媒體聯訪時談及，這次的Project X計畫是為了年輕一代，特別是在新世代平台裡面，必須要能客製化、貼近用戶，「年輕人所需要的是一個生活型態，並不是只是交通工具」，所以會在車上針對自動駕駛、資安、健康等方面，使用不少「軟定義硬」的解方，「這是Project X的特別之處。」
針對將在2023年底推出A-Segment 3人座小型電動車的概念車，未來預計量產數量，鄭顯聰回應，2023年底只是推出模型車，就像去年鴻海所做的Model C模型車一樣，還要再一年才會量產，「所以現在要說量產數字，才剛開始說不準」。
對於之後量產地點、銷售市場方面，鄭顯聰表示，除了台灣市場以外，希望能在亞太地區，包括印度、日本、印尼、泰國等鴻海有生產基地的地方生產，「至少要10萬台才能夠有經濟生產規模」，拚最快2025年、2026年達成目標，以目前亮相的3人座小型電動車來說，價格大約會落在2萬美金。
值得一提的是，針對「Project X」計畫的充換電問題，鄭顯聰賣關子透露，「會用到Gogoro技術，所以到時候可到Gogoro去拿電池就好了，不然就是叫Uber Eats幫忙送過來。」