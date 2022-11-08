有錢人也會怕！台股重挫房市　北市Q3億級豪宅交易僅23件

▲今年Q3北市目前實價登錄僅23筆豪宅交易揭露，創下近3年的單季新低量。（圖／張勵德攝）
▲今年Q3北市目前實價登錄僅23筆豪宅交易揭露，創下近3年的單季新低量。（圖／張勵德攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-08 13:14:13

台股跌跌不休，連帶影響到了國內的豪宅市場買氣？台灣房屋集團趨勢中心據實價資料，統計台北市近3年各季度的億級豪宅交易量，發現今年呈顯一路下滑的趨勢，尤其今年Q3北市目前實價登錄僅23筆豪宅交易揭露，創下近3年的單季新低量。而對照近三年的股市指數變化曲線，確實有幾次和豪宅交易量的變化相近。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台股自疫情爆發後，曾在2020年初從12000多點下修到低於9500點，隨後雖然因疫情控制得宜，加上全球紓困推升市場資金水位，使台股在2020年3月底開始反彈，並一路保持強勁漲勢，甚至在今年1月衝破18500點；但後續受烏俄戰爭、美國升息、全球經濟下行等影響下，股市從「萬八」下修約3成，如今持續在「萬三」附近徘徊，這也和北市豪宅交易波段吻合。

數據顯示，2020年北市各季億級豪宅交易量，第一季為55筆，逐季成長到當年Q4達114筆，為近3年最高峰；到了2021年上半年，量能稍稍下滑，隨後於2021下半年再度拉抬，去年Q4也達113筆；但今年呈顯反轉一路下滑的趨勢，Q3北市目前實價登錄僅23筆豪宅交易揭露。

▲ (台灣房屋提供)
▲近三年北市億級豪宅交易量。 (台灣房屋提供)
陳定中分析，首都豪宅的消費客群為高資產族，而高資產族對經濟的反應敏感，資金佈局也具有多元性與國際性，高資產族在股市賺錢時，常會將部分獲利了結，並轉投房地產，使資產更具抗通膨效益；反之，2022年股市從高點大跌，富豪們的投資取向便趨於保守，因此當國內股市大幅下挫，經濟展望浮現變數時，大戶置產規劃也會比較觀望，使國內的豪宅買氣因而放緩。

此外，第一建經總經理謝萬雄表示，去年3月中下旬央行的第二波「信用管制」，把豪宅貸款成數從6成降至55成，第4戶起更只有4成，增添去年Q2豪宅市場的觀望氣氛；2021年底央行的第四波信用管制，進一步把豪宅貸款成數通通壓低到4成，助長市場的保守心態，導致2022年豪宅交易量漸漸萎縮。而在限貸政策下，財力充沛且仍有意進場的買家，索性不辦房貸捧現金購屋，使市場上屢見無貸款的豪宅交易。

陳定中補充，去年股市表現平穩，但房市則因去年5月到7月全台處於三級警戒，加上疫情重挫不少產業發展，交易陷入一波低迷氛圍，直到7月底解封後才趨向活絡，以致去年豪宅量能呈V型走勢，也顯示影響豪宅買氣的因素不單是經濟，近年的疫情與政策，也左右豪宅交易量能。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐則提及，雖然台北市的豪宅交易量縮減，但價格還是保持在一定水位，北市近年總價上億、單價逾百萬的豪宅，整體平均單價都在130萬元以上，且今年與2020、2021年相比依然上漲，顯示豪宅的價格支撐力道尚屬穩健。在豪宅交易的區域分佈方面，基本上台北市仍以大安區的大安森林公園周邊、中山區的大直水岸、松山區的敦化林蔭道，以及信義計畫區為主。而北市蛋白區豪宅也急起直追，包括內湖的西湖生活圈、碧湖周邊及五期重劃區等地，在內科中高階主管與影視名人的加持下，亦頻傳豪宅交易，使內湖漸漸躋身為台北市豪宅交易的後起之秀。

▲ (台灣房屋提供)
▲台股指數與台北市豪宅交易量走勢圖。 （圖／台灣房屋提供）

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