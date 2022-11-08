名家論壇》黎榮章／北基桃竹苗尚有翻盤可能？

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根據TPOC選情預測結果，台北市的蔣萬安、陳時中得票率僅相差6個百分點，黃珊珊則緊追在後。苗栗縣鍾東錦微幅領先徐定禎5個百分點；桃園市的挑戰者張善政領先對手鄭運鵬4個百分點；基隆市謝國樑領先蔡適應3個百分點，新竹市高虹安領先沈慧虹4個百分點。
前述選區的選情預測結果差距小，代表到投票日前，隨時可能出現影響選舉結果的新變數。進一步透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察北、桃兩直轄市的選戰輿情聲量，從聲量曲線圖可發現，選舉雖進入倒數，但兩縣市的選情聲量卻都沒有太大起色。台北最後一波聲量高峰，出現在10月初國民黨喊出「票投陳時中等於支持周玉蔻」口號發酵，單日聲量突破4萬則，爾後再也沒有突破此數字，研判台北目前進入基本盤廝殺，由於基本盤結構的關係，蔣萬安贏面稍大，陳時中、黃珊珊能否在最後關頭抓緊中間選民，可能成為左右選舉結果的關鍵。
桃園部分，10月底藍綠候選人與中國的關係都被提出來討論，帶來一波聲量高點，曾經單日聲量突破2.3萬則，但話題熱度也迅速消退，曲線很快又往下走。在選戰最後關頭，張善政需持續鞏固歸隊的藍軍信心，綠營則持續宣傳鄭文燦政績，凸顯鄭運鵬接棒的重要性，綠營這番說法能打動多少市民，是民進黨能否守下北台灣最大執政縣市的關鍵，對選後民進黨內的局勢也影響甚深。
先，成為民眾黨所提名的4名縣市長候選人中，最有機會當選的一名。但棒打出頭鳥，領先地位讓高虹安飽受對手轟擊，起先是綠營與側翼集中火力檢驗高虹安論文，及她在資策會任職過往，近來國民黨候選人林耕仁也加入打高行列，踢爆她疑似任用男友當公費助理等，讓新竹選戰輿情聲量一舉超越雙北。
不過，多家公開民調等共同顯示，林耕仁目前是新竹三名候選人中的最後一名；TPOC台灣議題研究中心的選戰預測，他也落後高、沈超過10個百分點，因此林耕仁砲打高虹安的聲量雖高，打掉高虹安領先幅度後，卻是增加了沈慧虹的勝算。
基隆苗栗兩戰場的網路輿情聲量都偏低，因為選區人口較少，且沒有高知名度的明星候選人。兩縣市在選前最後關頭回歸陸戰，國民黨在基隆有基本盤優勢，加上蔡適應在選舉過程中幾次被爆出爭議爭議事件，雖然綠營強打謝國樑洗錢疑雲，但目前看來謝的贏面仍比較大。
苗栗部分，由於現任議長鍾東錦實力堅強，國民黨提名的謝福弘面臨棄保，謝雖找來韓國瑜、蔣萬安幫忙，訴求正藍歸隊，但國民黨地方山頭已各自站隊，最終藍軍的組織票能投出多少給謝福弘，會影響鍾東錦選票，民進黨的徐定禎並非沒有坐享漁翁之利的可能。
在資訊傳播發達的當下，選前任何一訊息都有可能影響最後結果，尤其激戰區的候選人，不管是要空戰致勝，還是陸戰肉搏，選前十幾天各自努力，人人都還有一搏的可能。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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